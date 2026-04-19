У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що удари Сил оборони по нафтових об'єктах у Росії завдали щонайменше $2,3 млрд збитків російській економіці.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Втрати РФ
"Наші далекобійні санкції продовжують працювати – я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - зазначив він.
Зеленський заявив, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну", - додав президент.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.
Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.
18 квітня
Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
І це тільки за перший рік, через те, що ЗЄ не проводив підготовку та брехав типу, щоб не втрачати гроші.