У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський

Зеленський розповів про нафтові втрати РФ після ударів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари Сил оборони по нафтових об'єктах у Росії завдали щонайменше $2,3 млрд збитків російській економіці.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Втрати РФ

"Наші далекобійні санкції продовжують працювати – я вдячний усім нашим воїнам за влучність.

Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - зазначив він.

Зеленський заявив, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну", - додав президент.

Що передувало?

+11
Найбільші втрати в Україні через зеленомордого покидька
20.04.2026 00:05 Відповісти
+9
А скільки Україна понесла збитків, через удари рф? Чи "лідера світу", не хвилують втрати його "племені"?
20.04.2026 00:00 Відповісти
+8
Досить пи₴діти, члєнограй. Де фламінги? Де "Кільчень"? Де КАБи?
19.04.2026 23:58 Відповісти
Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються (КВАРТАЛОМ) щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - зазначив він.
19.04.2026 23:57 Відповісти
19.04.2026 23:58 Відповісти
20.04.2026 00:00 Відповісти
Рыжая псина помогла х-лу заработать 12 лярдов на нефти в танкерах.
20.04.2026 00:30 Відповісти
Еуропейці компенсують. А людей завеземо з Еритреї, Афганістану, Сомалі, як Буданов заповідав.
20.04.2026 00:57 Відповісти
20.04.2026 00:05 Відповісти
Тепер коли трампідари зняли санкції с кацапів то треба ще більше х*ярити по нпз
20.04.2026 00:06 Відповісти
А скільки Україна втратила грошей до , вірніше з повною відсутністю підготовки до вторгення?
20.04.2026 00:13 Відповісти
За 2022 рік сума прямих збитків інфраструктурі України склала майже $138 млрд.

І це тільки за перший рік, через те, що ЗЄ не проводив підготовку та брехав типу, щоб не втрачати гроші.
20.04.2026 01:46 Відповісти
20.04.2026 00:48 Відповісти
Загальні витрати РФ лише на великі масовані ракетні атаки по Україні за перші місяці 2026 року вже перевищують $1,3-1,5 мільярда, що підтверджується даними Головного управління розвідки (ГУР) та моніторинговими звітами.
20.04.2026 01:38 Відповісти
Бухгалтер. Не проп'єш. Аудиту не буде,називайте будь яку цифру.
20.04.2026 03:37 Відповісти
Сумма большая потерь. Знать бы всю цифру прибыли. За март.
20.04.2026 04:28 Відповісти
Хтось вірить в план перемоги, хтось в обмін Курська на Донецк, хтось в 2.3 млрд. доларів.
20.04.2026 05:29 Відповісти
А скільки просрочений смародерив с міндічами і дерьмаками своїми. Неохоче озвучити, сума не менша буде
20.04.2026 06:30 Відповісти
Мародер .
20.04.2026 09:04 Відповісти
 
 