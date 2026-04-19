У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари Сил оборони по нафтових об'єктах у Росії завдали щонайменше $2,3 млрд збитків російській економіці.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

Втрати РФ

"Наші далекобійні санкції продовжують працювати – я вдячний усім нашим воїнам за влучність.

Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - зазначив він.

Зеленський заявив, що говорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Будемо продовжувати наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну", - додав президент.



