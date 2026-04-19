Російський Таганрог зазнав ракетного удару: ймовірно, уражено підприємство, що виробляє дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 квітня 2026 року, у російському Таганрозі (Ростовська область) лунали вибухи, місто перебувало під ракетним ударом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Перші деталі

Як зазначається, ракетна атака на Таганрог розпочалася близько 04:45 за київським часом. Саме тоді в мережі з’явилися перші відео з пожежею та густим димом, однак інформації про конкретні об’єкти ураження на той момент не було.

Приблизно за годину OSINT-спільноти висунули припущення, що ціллю удару міг стати Таганрозький автомобільний завод (ТагАЗ). Підприємство раніше займалося складанням легкових і вантажних авто різних брендів, однак через фінансові труднощі останнім часом, за наявною інформацією, там налагодили виробництво дронів для армії РФ.

Згодом Telegram-канали повідомили, що на території ТагАЗу розміщується підприємство "Атлант Аеро", яке займається виробництвом ударно-розвідувальних дронів "Блискавка", а також виготовленням комплектуючих для безпілотників "Оріон".











Що каже офіційна влада?

Вранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив факт ракетного удару та повідомив про трьох постраждалих.