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Новини БпЛА атакують Росію
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У російському Таганрозі пролунало близько 20 вибухів під час атаки БпЛА

Атака безпілотників на Таганрог

У російському місті Таганрог Ростовської області ввечері 29 березня пролунали численні вибухи на тлі атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях російських Telegram-каналів та місцевої влади.

За словами очевидців, вибухи тривали понад дві години. У соцмережах пишуть, що за цей час пролунало близько 20 вибухів. Деякі джерела називають атаку наймасштабнішою для міста з початку повномасштабної війни.

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Наслідки атаки та реакція влади

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про загиблого та пораненого внаслідок удару. Також зафіксовані руйнування та займання на місцях падіння уламків або влучань.

"Є загоряння та руйнування на землі. Люди евакуйовані. Дані уточнюються", — зазначив він.

За словами посадовця, сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку. У регіоні оголошено режим безпілотної небезпеки.

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Повідомлення про удари в інших містах

Крім Таганрога, про атаку дронів повідомляють і в Краснодарі. За попередньою інформацією з соцмереж, один із безпілотників міг влучити у багатоповерховий житловий будинок.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у цьому місті наразі немає. 

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  • Нагадаємо, минулої ночі далекобійні безпілотники СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

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безпілотник БпЛА (6088) атака (1782) Таганрог (21)
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Топ коментарі
+12
Як кажуть, доброго вечора, ми з України.
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30.03.2026 01:02 Відповісти
+10
В заголовку виправте, Таганрог українське місто - ще Чехов про це писав. Нас надто довго обкрадали - пора вже повертати крадене.
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30.03.2026 01:14 Відповісти
+7
Українські безпілотники атакують Таганрог через його важливе стратегічне значення як логістичного та військово-промислового центру.
Однією з ключових цілей є завод ім. Берєва (ТАНТК), де здійснюється ремонт та модернізація літаків, зокрема літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та експериментальних бортів, таких як А-60.
Генштаб ЗСУ та ЗМІ повідомляли про удари по підприємствах, які можуть бути залучені до виробництва російських безпілотників, наприклад, завод «Атлант Аеро».
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30.03.2026 01:15 Відповісти

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