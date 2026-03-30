У російському Таганрозі пролунало близько 20 вибухів під час атаки БпЛА

У російському місті Таганрог Ростовської області ввечері 29 березня пролунали численні вибухи на тлі атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях російських Telegram-каналів та місцевої влади.

За словами очевидців, вибухи тривали понад дві години. У соцмережах пишуть, що за цей час пролунало близько 20 вибухів. Деякі джерела називають атаку наймасштабнішою для міста з початку повномасштабної війни.

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Наслідки атаки та реакція влади

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про загиблого та пораненого внаслідок удару. Також зафіксовані руйнування та займання на місцях падіння уламків або влучань.

"Є загоряння та руйнування на землі. Люди евакуйовані. Дані уточнюються", — зазначив він.

За словами посадовця, сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку. У регіоні оголошено режим безпілотної небезпеки.

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Повідомлення про удари в інших містах

Крім Таганрога, про атаку дронів повідомляють і в Краснодарі. За попередньою інформацією з соцмереж, один із безпілотників міг влучити у багатоповерховий житловий будинок.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у цьому місті наразі немає.

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