"Йшли на прорив, а потрапили у полон": історія морпіха Артура Шкеула, який пройшов пекло Таганрога та Мордовії. ВIДЕО

Морпіх із Бердянська Артур Шкеул підписав контракт у 2016-му і ще до 2022-го мав досвід боїв на Донбасі. Його брат Владислав служив разом із ним і в 2019-му ледь не загинув. Рятувати брата Артуру довелося особисто, тримати тампонаду на шиї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у квітні 2022-го Артур і Владислав разом із іншими побратимами потрапили в полон у селі Мирне під Маріуполем. Там їх розділили - Владислава тримали на Луганщині, а Артура відправили до РФ: до Таганрога, а згодом Тверської області та Мордовії. Зустрілися вони лише через 40 місяців, у літаку, в день звільнення з полону - 14 серпня 2025 року.

Артур Шкеул пройшов курс реабілітації в Центрі Unbroken у Львові. Розмова з журналістами "Бутусов Плюс" стала його першим інтервʼю після звільнення. Як росіяни катують військових? Що було найстрашнішим під час полону? Та які жахи переслідують його й через пів року після звільнення?

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