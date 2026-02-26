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"Йшли на прорив, а потрапили у полон": історія морпіха Артура Шкеула, який пройшов пекло Таганрога та Мордовії. ВIДЕО

Морпіх із Бердянська Артур Шкеул підписав контракт у 2016-му і ще до 2022-го мав досвід боїв на Донбасі. Його брат Владислав служив разом із ним і в 2019-му ледь не загинув. Рятувати брата Артуру довелося особисто, тримати тампонаду на шиї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у квітні 2022-го Артур і Владислав разом із іншими побратимами потрапили в полон у селі Мирне під Маріуполем. Там їх розділили - Владислава тримали на Луганщині, а Артура відправили до РФ: до Таганрога, а згодом Тверської області та Мордовії. Зустрілися вони лише через 40 місяців, у літаку, в день звільнення з полону - 14 серпня 2025 року.

Артур Шкеул пройшов курс реабілітації в Центрі Unbroken у Львові. Розмова з журналістами "Бутусов Плюс" стала його першим інтервʼю після звільнення. Як росіяни катують військових? Що було найстрашнішим під час полону? Та які жахи переслідують його й через пів року після звільнення? 

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Бердянськ (460) полон (1690) Запорізька область (4935) Бутусов Юрій (3664) реабілітація (342) морська піхота (73) Бердянський район (30) Бутусов Плюс (73) Таганрог (21)
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І таких військових тисячі - є, нажаль, випадки шо ніяка реабілітація не допомогає - герої не витримують та вмирають.
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26.02.2026 19:26 Відповісти
Кріпись, братан.
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26.02.2026 20:00 Відповісти
 
 