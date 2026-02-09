У Таганрозькому СІЗО Рощина намагалася перерізати собі вени на очах наглядачів, щоб до неї привели психолога, - експолонений
Звільнений з російського полону українець на псевдо Бритва заявив, що журналістка Вікторія Рощина під час утримання в СІЗО Таганрога зазнавала психологічного тиску, неодноразово потрапляла до карцера та намагалася нашкодити собі після відмов у доступі до психолога.
Про це експолонений розповів у коментарі "Слідству.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, деякий час він перебував у сусідній камері з Рощиною, тож вони могли спілкуватися, перестукуючись між собою. Чоловік стверджує, що журналістка регулярно просила надати їй психолога, а також зверталася з іншими проханнями, що викликало невдоволення наглядачів.
"На думку росіян, вона себе погано вела, була шумною. Їм треба було, щоб всі тихесенько сиділи і не відкривали рота. А вона просила то психолога, то книги поміняти", - розповів експолонений.
За "непокору", каже Бритва, Рощину неодноразово відправляли до карцера - одиночної камери, де, за його словами, відбувалися систематичні побиття.
Під час однієї з перевірок журналістка знову попросила надати їй психолога, після чого, за свідченням чоловіка, у неї сталася істерика. Він стверджує, що Рощина зірвала пластиковий плафон і намагалася порізати собі вени, після чого до камери викликали медиків.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
