Сім’ї загиблої в російському полоні журналістки Рощиної виплатять компенсацію до кінця 2025 року
Сім’я журналістки Вікторії Рощиної до кінця поточного року отримає 302 800 гривень державної допомоги.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, починаючи з наступного року такі виплати стануть системними, а в державному бюджеті вже передбачили кошти на випадок поранення або загибелі журналістів під час виконання професійних обов’язків.
Раніше Юрчишин зазначав, що кошти для виплат родині Рощиної не були закладені ані в бюджеті на цей рік, ані в проєкті бюджету на 2026 рік. Спершу можливість компенсації розглядали в межах програми Міністерства соціальної політики для працівників об’єктів критичної інфраструктури. Водночас ця схема не підходила, оскільки не всі медіа мають відповідний статус, а сама Рощина працювала як фрилансерка.
Згодом, за словами депутата, Міністерство фінансів знайшло окремий механізм для здійснення виплат. Кошти заклали на 2026 рік через Держкомтелерадіо, хоча в такому форматі вони не передбачають автоматичної виплати.
Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд розпочинає виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків.
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль