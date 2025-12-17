Семье погибшей в российском плену журналистки Рощиной выплатят компенсацию до конца 2025 года

Семья журналистки Виктории Рощиной до конца текущего года получит 302 800 гривен государственной помощи.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По его словам, начиная со следующего года такие выплаты станут системными, а в государственном бюджете уже предусмотрены средства на случай ранения или гибели журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Ранее Юрчишин отмечал, что средства для выплат семье Рощиной не были заложены ни в бюджете на этот год, ни в проекте бюджета на 2026 год. Сначала возможность компенсации рассматривали в рамках программы Министерства социальной политики для работников объектов критической инфраструктуры. В то же время эта схема не подходила, поскольку не все СМИ имеют соответствующий статус, а сама Рощина работала как фрилансер.

Впоследствии, по словам депутата, Министерство финансов нашло отдельный механизм для осуществления выплат. Средства заложили на 2026 год через Госкомтелерадио, хотя в таком формате они не предусматривают автоматической выплаты.

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщала, что правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

