Сім’я загиблої в російському полоні журналістки Рощиної отримала державну виплату

Родина закатованої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної отримала від держави компенсацію у розмірі 302,8 тис. грн.

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

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Про це йдеться у повідомленні голови парламентського комітету з питань свободи слова та нардепа фракції "Голос" Ярослава Юрчишина. Він підтвердив, що кошти були переказані державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

"Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов’язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", - зазначив Юрчишин.

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За його словами, на 2026 рік у держбюджеті вже закладені кошти для виплат іншим постраждалим медійникам. Як повідомляла пресслужба Кабміну, розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму, тому наступного року сума може бути збільшена.

Що передувало?

Нагадаємо, прем'єрка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд розпочинає виплати у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов’язків.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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