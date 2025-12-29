Семья погибшей в российском плену журналистки Рощиной получила государственную выплату

Семья замученной в российском плену журналистки Виктории Рощиной получила от государства компенсацию в размере 302,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и нардепа фракции "Голос" Ярослава Юрчишина. Он подтвердил, что средства были перечислены государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

"Никакие выплаты не вернут родным Вику. Но это тот минимум, который государство обязано сделать, чтобы проявить уважение к своим погибшим журналистам", - отметил Юрчишин.

По его словам, на 2026 год в госбюджете уже заложены средства для выплат другим пострадавшим медийщикам. Как сообщала пресс-служба Кабмина, размер выплаты привязан к прожиточному минимуму, поэтому в следующем году сумма может быть увеличена.

Что предшествовало?

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщала, что правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

