Сообщено о подозрении начальнику колонии РФ Перевозкину, где в результате пыток погибли Виктория Рощина и Евгений Матвеев, - СБУ

сбу

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении начальнику российского следственного изолятора, в котором пытали и убивали украинских пленных, в частности - журналистку Викторию Рощину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя российской тюрьмы, где пытают и убивают украинских пленных.

Подозреваемый - Вячеслав Перевозкин

Речь идет о Вячеславе Перевозкине, который с 22 июля 2024 года занимает должность начальника Федерального казенного учреждения следственный изолятор № 3 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю РФ.

В сентябре 2024 года в указанной камере смертников убили украинскую журналистку Викторию Рощину и городского голову Днепрорудненской территориальной общины Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева.

По материалам дела, смерть потерпевших наступила в результате жестокого обращения, пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, что находилось в прямой причинной связи с действиями и бездействием руководства следственного изолятора.

Как установило расследование, Перевозкин отдавал преступные приказы и сознательно допускал применение физического и психологического насилия в отношении украинцев.

Украинские правоохранители задокументировали и другие факты пыток, избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных "допросов", создания нечеловеческих условий содержания, а также умышленного непредоставления надлежащей медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданским лицам. Такое обращение имело системный, умышленный и репрессивный характер.

 В чем обвиняют Перевозкина

По материалам СБУ Вячеславу Перевозкину заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

За совершение указанных преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что СБУ принимает комплексные меры, чтобы фигурант ответил за содеянное.

Головне, що заочно. Якщо треба заочно, то потіжність аж зашкалює.
26.12.2025 15:46 Ответить
ми вже маємо досвід в виконанні заочних вироків -

ЛІКВІДАЦІЯ !

.
26.12.2025 17:09 Ответить
Агов,СБУ--поглянте що робиться у ваших рядах,високих кабінетах влади---там половина ворогівІ України і зрадників А ви займаєтесь піаром і навішуванням локшини на вуха.
26.12.2025 15:53 Ответить
Найкраще "оголошення підозри" - у вигляді "самоката", чи пакунка "невідомого походження", під сидінням його автомобіля...
26.12.2025 16:01 Ответить
Можна коротко - білети на концерт кабздона
26.12.2025 16:15 Ответить
Цей тип телепортується? Він же пересувається якось. Можна десь його перестріти і ліквідувати. "Око за око, зуб за зуб" - це універсальний принцип здорового суспільства. Навіть у китайських буддистів є аналог "життя за життя" (ч(ш)арен цзі)... Якщо суд приймає недієздатні і пасивно-імпотентні рішення то навіщо такий суд взагалі потрібен? Має бути судовий ордер на конкретні дії спрямовані на соціальний захист невинних від дій злочинця. Де?
26.12.2025 16:06 Ответить
Пересаджають всіх, по черзі, хоть щось роблять. Хоча від цього нікому вреда не причиняють, а може ху....ловці цим даже гордяться, або нагороди отримують. Коротше справи йдуть, контора пише. Ви б краще у нас працювали, а то доки корупціонер за кордон не втік, ніяких справ по ньому немає. А ось вони шкоди наносять Україні більше
26.12.2025 16:13 Ответить
 
 