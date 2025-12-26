Сообщено о подозрении начальнику колонии РФ Перевозкину, где в результате пыток погибли Виктория Рощина и Евгений Матвеев, - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении начальнику российского следственного изолятора, в котором пытали и убивали украинских пленных, в частности - журналистку Викторию Рощину.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией и Офисом Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя российской тюрьмы, где пытают и убивают украинских пленных.

Подозреваемый - Вячеслав Перевозкин

Речь идет о Вячеславе Перевозкине, который с 22 июля 2024 года занимает должность начальника Федерального казенного учреждения следственный изолятор № 3 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю РФ.

В сентябре 2024 года в указанной камере смертников убили украинскую журналистку Викторию Рощину и городского голову Днепрорудненской территориальной общины Васильевского района Запорожской области Евгения Матвеева.

По материалам дела, смерть потерпевших наступила в результате жестокого обращения, пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, что находилось в прямой причинной связи с действиями и бездействием руководства следственного изолятора.

Смотрите также: Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Как установило расследование, Перевозкин отдавал преступные приказы и сознательно допускал применение физического и психологического насилия в отношении украинцев.

Украинские правоохранители задокументировали и другие факты пыток, избиений, унижения человеческого достоинства, незаконных "допросов", создания нечеловеческих условий содержания, а также умышленного непредоставления надлежащей медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданским лицам. Такое обращение имело системный, умышленный и репрессивный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пыточная в оккупированном Купянске: будут судить 18 причастных, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

В чем обвиняют Перевозкина

По материалам СБУ Вячеславу Перевозкину заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

За совершение указанных преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что СБУ принимает комплексные меры, чтобы фигурант ответил за содеянное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел санкции против 10 причастных к пыткам гражданских в РФ: среди жертв - украинская журналистка Рощина