В Таганрогском СИЗО Рощина пыталась перерезать себе вены на глазах надзирателей, чтобы к ней привели психолога, - экс-заключенный позывной Бритва

Освобожденный из российского плена украинец с псевдонимом Бритва заявил, что журналистка Виктория Рощина во время содержания в СИЗО Таганрога подвергалась психологическому давлению, неоднократно попадала в карцер и пыталась навредить себе после отказа в доступе к психологу.

Об этом бывший пленник рассказал в комментарии "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, некоторое время он находился в соседней камере с Рощиной, поэтому они могли общаться, перестукиваясь между собой. Мужчина утверждает, что журналистка регулярно просила предоставить ей психолога, а также обращалась с другими просьбами, что вызывало недовольство надзирателей.

"По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им нужно было, чтобы все тихо сидели и не открывали рот. А она просила то психолога, то книги поменять", - рассказал бывший заключенный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

За "неповиновение", говорит Бритва, Рощину неоднократно отправляли в карцер - одиночную камеру, где, по его словам, происходили систематические избиения.

Во время одной из проверок журналистка снова попросила предоставить ей психолога, после чего, по свидетельству мужчины, у нее случилась истерика. Он утверждает, что Рощина сорвала пластиковый плафон и пыталась порезать себе вены, после чего в камеру вызвали медиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении начальнику колонии РФ Перевозкину, где в результате пыток погибли Виктория Рощина и Евгений Матвеев, - СБУ

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, находившейся в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел санкции против 10 причастных к пыткам гражданских лиц в РФ: среди жертв - украинская журналистка Рощина