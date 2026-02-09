В Таганрогском СИЗО Рощина пыталась перерезать себе вены на глазах надзирателей, чтобы к ней привели психолога, - экс-заключенный позывной Бритва
Освобожденный из российского плена украинец с псевдонимом Бритва заявил, что журналистка Виктория Рощина во время содержания в СИЗО Таганрога подвергалась психологическому давлению, неоднократно попадала в карцер и пыталась навредить себе после отказа в доступе к психологу.
Об этом бывший пленник рассказал в комментарии "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, некоторое время он находился в соседней камере с Рощиной, поэтому они могли общаться, перестукиваясь между собой. Мужчина утверждает, что журналистка регулярно просила предоставить ей психолога, а также обращалась с другими просьбами, что вызывало недовольство надзирателей.
"По мнению россиян, она себя плохо вела, была шумной. Им нужно было, чтобы все тихо сидели и не открывали рот. А она просила то психолога, то книги поменять", - рассказал бывший заключенный.
За "неповиновение", говорит Бритва, Рощину неоднократно отправляли в карцер - одиночную камеру, где, по его словам, происходили систематические избиения.
Во время одной из проверок журналистка снова попросила предоставить ей психолога, после чего, по свидетельству мужчины, у нее случилась истерика. Он утверждает, что Рощина сорвала пластиковый плафон и пыталась порезать себе вены, после чего в камеру вызвали медиков.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, находившейся в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
