РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9606 посетителей онлайн
Новости БПЛА атакуют россию
2 928 14

В российском Таганроге прозвучало около 20 взрывов во время атаки БПЛА

Атака беспилотников на Таганрог

В российском городе Таганрог Ростовской области вечером 29 марта раздались многочисленные взрывы на фоне атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях российских Telegram-каналов и местных властей.

По словам очевидцев, взрывы продолжались более двух часов. В соцсетях пишут, что за это время прогремело около 20 взрывов. Некоторые источники называют атаку самой масштабной для города с начала полномасштабной войны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки и реакция властей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о погибшем и раненом в результате удара. Также зафиксированы разрушения и возгорания в местах падения обломков или попаданий.

"Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", - отметил он.

По словам чиновника, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. В регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Сообщения об ударах в других городах

Кроме Таганрога, об атаке дронов сообщают и в Краснодаре. По предварительной информации из соцсетей, один из беспилотников мог попасть в многоэтажный жилой дом.

Официального подтверждения масштабов повреждений в этом городе пока нет. 

  • Напомним, прошлой ночью дальнобойные беспилотники СБУ успешно нанесли удары по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

Автор: 

беспилотник (4965) атака (1196) Таганрог (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як кажуть, доброго вечора, ми з України.
показать весь комментарий
30.03.2026 01:02 Ответить
В заголовку виправте, Таганрог українське місто - ще Чехов про це писав. Нас надто довго обкрадали - пора вже повертати крадене.
показать весь комментарий
30.03.2026 01:14 Ответить
Підозрюю ви марите об'єднанням України з володіннями Київської Русі. Це один в один думки путлера.
показать весь комментарий
30.03.2026 02:05 Ответить
Не писав Чехов такого. Це міі
показать весь комментарий
30.03.2026 02:21 Ответить
Якщо Таганрог українське місто, значить його обстрілюють кацапи... вуаля!
показать весь комментарий
30.03.2026 06:51 Ответить
Українські безпілотники атакують Таганрог через його важливе стратегічне значення як логістичного та військово-промислового центру.
Однією з ключових цілей є завод ім. Берєва (ТАНТК), де здійснюється ремонт та модернізація літаків, зокрема літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та експериментальних бортів, таких як А-60.
Генштаб ЗСУ та ЗМІ повідомляли про удари по підприємствах, які можуть бути залучені до виробництва російських безпілотників, наприклад, завод «Атлант Аеро».
показать весь комментарий
30.03.2026 01:15 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 01:46 Ответить
Мало
показать весь комментарий
30.03.2026 01:21 Ответить
у Таганрозі традиційно ТАНТК і "Атлант-Аеро", хоча декілька цікавих об'єктів, куди ще не прилітало, там є ("Звєзда-Стрєла", нафтовий термінал "Курганнєфтєпродукт").
показать весь комментарий
30.03.2026 01:22 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 03:03 Ответить
ох уж ці падаючі "обломки" вічно кудись так точно влучають.
показать весь комментарий
30.03.2026 03:53 Ответить
 
 