В российском Таганроге прозвучало около 20 взрывов во время атаки БПЛА
В российском городе Таганрог Ростовской области вечером 29 марта раздались многочисленные взрывы на фоне атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях российских Telegram-каналов и местных властей.
По словам очевидцев, взрывы продолжались более двух часов. В соцсетях пишут, что за это время прогремело около 20 взрывов. Некоторые источники называют атаку самой масштабной для города с начала полномасштабной войны.
Последствия атаки и реакция властей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о погибшем и раненом в результате удара. Также зафиксированы разрушения и возгорания в местах падения обломков или попаданий.
"Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", - отметил он.
По словам чиновника, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. В регионе объявлен режим беспилотной опасности.
Сообщения об ударах в других городах
Кроме Таганрога, об атаке дронов сообщают и в Краснодаре. По предварительной информации из соцсетей, один из беспилотников мог попасть в многоэтажный жилой дом.
Официального подтверждения масштабов повреждений в этом городе пока нет.
- Напомним, прошлой ночью дальнобойные беспилотники СБУ успешно нанесли удары по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга в Ленинградской области РФ.
Однією з ключових цілей є завод ім. Берєва (ТАНТК), де здійснюється ремонт та модернізація літаків, зокрема літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та експериментальних бортів, таких як А-60.
Генштаб ЗСУ та ЗМІ повідомляли про удари по підприємствах, які можуть бути залучені до виробництва російських безпілотників, наприклад, завод «Атлант Аеро».