В российском Таганроге прозвучало около 20 взрывов во время атаки БПЛА

В российском городе Таганрог Ростовской области вечером 29 марта раздались многочисленные взрывы на фоне атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях российских Telegram-каналов и местных властей.

По словам очевидцев, взрывы продолжались более двух часов. В соцсетях пишут, что за это время прогремело около 20 взрывов. Некоторые источники называют атаку самой масштабной для города с начала полномасштабной войны.

Последствия атаки и реакция властей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил о погибшем и раненом в результате удара. Также зафиксированы разрушения и возгорания в местах падения обломков или попаданий.

"Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы. Данные уточняются", - отметил он.

По словам чиновника, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. В регионе объявлен режим беспилотной опасности.

Сообщения об ударах в других городах

Кроме Таганрога, об атаке дронов сообщают и в Краснодаре. По предварительной информации из соцсетей, один из беспилотников мог попасть в многоэтажный жилой дом.

Официального подтверждения масштабов повреждений в этом городе пока нет.

