РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11750 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников Спецоперация СБУ Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф Удары по нефтепортам РФ
20 591 21

Иностранные моряки снимают горящий нефтетерминал "Усть-Луга" на Балтике. ВИДЕО

В сети появились кадры горящего нефтетерминала "Усть-Луга" на Балтийском побережье РФ, который подвергся повторному удару беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инфраструктура объекта продолжает гореть после атаки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По имеющейся информации, в ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ во второй раз за неделю поразили ключевой морской порт России на Балтике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские удары остановили 40% мощностей России по экспорту нефти, – Reuters

Смотрите также: Силы беспилотных систем обнародовали последствия удара по одному из крупнейших нефтяных терминалов РФ в Балтийском море. ВИДЕО

В то же время в сети распространяются видео с места событий, на которых иностранные моряки фиксируют последствия атаки.

В частности, на одном из роликов, предположительно моряк с индийского торгового судна, комментирует ситуацию в порту, снимая задымленную акваторию и инфраструктуру.

Смотрите также: Дроны СБУ во второй раз за неделю нанесли удар по нефтетерминалу "Усть-Луга" на Балтике. ВИДЕО

Автор: 

нефть (2250) СБУ (20838) атака (1714) инфраструктура (294) нефтепродукты (192) дроны (7553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Дай Бог гарного здоров'я та багато років щасливого життя тим героям, які підірвали цих виродків з їхньою нафтою!!!
показать весь комментарий
29.03.2026 17:24 Ответить
+40
Я трєбую продолженія банкєта
показать весь комментарий
29.03.2026 17:22 Ответить
+28
- русні пNзда, брат.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:26 Ответить

Загрузка...

 
 