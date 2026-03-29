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Иностранные моряки снимают горящий нефтетерминал "Усть-Луга" на Балтике. ВИДЕО
В сети появились кадры горящего нефтетерминала "Усть-Луга" на Балтийском побережье РФ, который подвергся повторному удару беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инфраструктура объекта продолжает гореть после атаки.
По имеющейся информации, в ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ во второй раз за неделю поразили ключевой морской порт России на Балтике.
В то же время в сети распространяются видео с места событий, на которых иностранные моряки фиксируют последствия атаки.
В частности, на одном из роликов, предположительно моряк с индийского торгового судна, комментирует ситуацию в порту, снимая задымленную акваторию и инфраструктуру.
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+42 Pilat Pontiy #551794
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