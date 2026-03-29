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Іноземні моряки знімають палаючий нафтотермінал "Усть-Луга" на Балтиці. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри палаючого нафтотерміналу "Усть-Луга" на Балтійському узбережжі РФ, який зазнав повторного ураження безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інфраструктура об’єкта продовжує горіти після атаки.
За наявною інформацією, у ніч проти 29 березня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт Росії на Балтиці.
Водночас у мережі поширюються відео з місця подій, на яких іноземні моряки фіксують наслідки атаки.
Зокрема, на одному з роликів, імовірно моряк із індійського торгового судна, коментує ситуацію в порту, знімаючи задимлену акваторію та інфраструктуру.
Топ коментарі
+42 Pilat Pontiy #551794
показати весь коментар29.03.2026 17:24 Відповісти Посилання
+40 Az AZLK
показати весь коментар29.03.2026 17:22 Відповісти Посилання
+28 Luka Lukich #363772
показати весь коментар29.03.2026 17:26 Відповісти Посилання
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