Іноземні моряки знімають палаючий нафтотермінал "Усть-Луга" на Балтиці. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри палаючого нафтотерміналу "Усть-Луга" на Балтійському узбережжі РФ, який зазнав повторного ураження безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інфраструктура об’єкта продовжує горіти після атаки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За наявною інформацією, у ніч проти 29 березня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт Росії на Балтиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські удари зупинили 40% потужностей Росії з експорту нафти, – Reuters

Дивіться також: Сили безпілотних систем оприлюднили наслідки удару по одному з найбільших нафтових терміналів РФ у Балтійському морі. ВIДЕО

Водночас у мережі поширюються відео з місця подій, на яких іноземні моряки фіксують наслідки атаки.

Зокрема, на одному з роликів, імовірно моряк із індійського торгового судна, коментує ситуацію в порту, знімаючи задимлену акваторію та інфраструктуру.

Дивіться також: Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" на Балтиці. ВIДЕО