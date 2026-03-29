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Новини Відео Атака безпілотників Спецоперації СБУ Атаки по нафтопереробній галузі РФ Удари по нафтопортах РФ
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Іноземні моряки знімають палаючий нафтотермінал "Усть-Луга" на Балтиці. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри палаючого нафтотерміналу "Усть-Луга" на Балтійському узбережжі РФ, який зазнав повторного ураження безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інфраструктура об’єкта продовжує горіти після атаки.

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За наявною інформацією, у ніч проти 29 березня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт Росії на Балтиці.

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Водночас у мережі поширюються відео з місця подій, на яких іноземні моряки фіксують наслідки атаки.

Зокрема, на одному з роликів, імовірно моряк із індійського торгового судна, коментує ситуацію в порту, знімаючи задимлену акваторію та інфраструктуру.

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нафта (6666) СБУ (14034) атака (1782) інфраструктура (609) нафтопродукти (713) дрони (8641)
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Топ коментарі
+42
Дай Бог гарного здоров'я та багато років щасливого життя тим героям, які підірвали цих виродків з їхньою нафтою!!!
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29.03.2026 17:24 Відповісти
+40
Я трєбую продолженія банкєта
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29.03.2026 17:22 Відповісти
+28
- русні пNзда, брат.
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29.03.2026 17:26 Відповісти

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