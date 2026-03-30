Зеленский заявил об эффективных атаках на порт Усть-Луга
Украина повысила эффективность ударов по нефтяной инфраструктуре России в Балтийском регионе благодаря модернизации дальнобойных беспилотников и ракет-дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины во время общения с СМИ 28 марта.
Глава государства отметил, что новые технические решения позволили повысить результативность атак. При этом он подчеркнул, что Украина готова прекратить такие удары при условии, что Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Результаты ударов и военные возможности
Президент подчеркнул, что для поражения целей в Ленинградской области не использовалось вооружение, предоставленное международными партнерами. По его словам, это демонстрирует собственные возможности Украины на большом расстоянии.
"Мы ответили на удар по нашей энергетике. Мы ответили сильным ударом", - заявил президент.
По предварительным оценкам, после атак мощности порта Усть-Луга существенно снизились - примерно до 40%. Этот порт является важным узлом для экспорта российской нефти, в частности с использованием так называемого теневого флота.
Условия прекращения атак и дипломатия
Украинская сторона подчеркивает, что неоднократно предлагала прекращение огня. Президент отметил, что во время контактов с партнерами Киев постоянно поднимает вопрос перехода к дипломатическому урегулированию.
По его словам, прекращение ударов по энергетике должно быть взаимным шагом.
"Россия должна прекратить удары по нашей энергетике - тогда мы не будем отвечать", - подчеркнул глава государства.
Украина и в дальнейшем выступает за снижение эскалации и поиск политического решения, которое будет учитывать интересы безопасности.
- В ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ во второй раз за неделю поразили нефтетерминал Усть-Луга на Балтике.
НПС №4 (Псковська обл.) -Знаходиться поблизу міста Великі Луки (район села Пореччя). Координати: 56.124, 30.547.
НПС №5 (Новгородська обл.) - Розташована поблизу селища Пестово або в районі міста Холм (залежно від черги будівництва). Ключовий об'єкт у цьому секторі: 57.147, 31.189. НПС №7 (Ленінградська обл.) - Один з найважливіших об'єктів перед портом. Знаходиться поблизу селища Нежново. Координати: 59.578, 28.625. Тут розташовані потужні насоси та великий резервуарний парк.НПС «Усть-Луга» (Кінцева) - Безпосередньо в промисловій зоні порту. Координати: 59.675, 28.412. Вона відповідає за фінальне нагнітання нафти на танкери. Можу підказати ,на що звертати увагу на знімках:
При аналізі супутникових фото шукайте прямокутні будівлі з великою кількістю вентиляційних труб на даху - це і є машинні зали з насосами. Також поруч завжди розташовані відкриті розподільчі пристрої (ОРУ) з трансформаторами, які є критичними точками живлення....... Кожний з цих об'єктів - своєрідна кащеева голка і серце цієї магістралі…
БПС-2 на мапі у лівій нижній частині позначено синім штрих-пунктиром