Зеленский заявил об эффективных атаках на порт Усть-Луга

Украина повысила эффективность ударов по нефтяной инфраструктуре России в Балтийском регионе благодаря модернизации дальнобойных беспилотников и ракет-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины во время общения с СМИ 28 марта.

Глава государства отметил, что новые технические решения позволили повысить результативность атак. При этом он подчеркнул, что Украина готова прекратить такие удары при условии, что Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Результаты ударов и военные возможности

Президент подчеркнул, что для поражения целей в Ленинградской области не использовалось вооружение, предоставленное международными партнерами. По его словам, это демонстрирует собственные возможности Украины на большом расстоянии.

"Мы ответили на удар по нашей энергетике. Мы ответили сильным ударом", - заявил президент.

По предварительным оценкам, после атак мощности порта Усть-Луга существенно снизились - примерно до 40%. Этот порт является важным узлом для экспорта российской нефти, в частности с использованием так называемого теневого флота.

Условия прекращения атак и дипломатия

Украинская сторона подчеркивает, что неоднократно предлагала прекращение огня. Президент отметил, что во время контактов с партнерами Киев постоянно поднимает вопрос перехода к дипломатическому урегулированию.

По его словам, прекращение ударов по энергетике должно быть взаимным шагом.

"Россия должна прекратить удары по нашей энергетике - тогда мы не будем отвечать", - подчеркнул глава государства.

Украина и в дальнейшем выступает за снижение эскалации и поиск политического решения, которое будет учитывать интересы безопасности.

В ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ во второй раз за неделю поразили нефтетерминал Усть-Луга на Балтике.

