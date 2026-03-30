Зеленский заявил об эффективных атаках на порт Усть-Луга

Украина повысила эффективность ударов по нефтяной инфраструктуре России в Балтийском регионе благодаря модернизации дальнобойных беспилотников и ракет-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины во время общения с СМИ 28 марта.

Глава государства отметил, что новые технические решения позволили повысить результативность атак. При этом он подчеркнул, что Украина готова прекратить такие удары при условии, что Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Результаты ударов и военные возможности

Президент подчеркнул, что для поражения целей в Ленинградской области не использовалось вооружение, предоставленное международными партнерами. По его словам, это демонстрирует собственные возможности Украины на большом расстоянии.

"Мы ответили на удар по нашей энергетике. Мы ответили сильным ударом", - заявил президент.

По предварительным оценкам, после атак мощности порта Усть-Луга существенно снизились - примерно до 40%. Этот порт является важным узлом для экспорта российской нефти, в частности с использованием так называемого теневого флота.

Условия прекращения атак и дипломатия

Украинская сторона подчеркивает, что неоднократно предлагала прекращение огня. Президент отметил, что во время контактов с партнерами Киев постоянно поднимает вопрос перехода к дипломатическому урегулированию.

По его словам, прекращение ударов по энергетике должно быть взаимным шагом.

"Россия должна прекратить удары по нашей энергетике - тогда мы не будем отвечать", - подчеркнул глава государства.

Украина и в дальнейшем выступает за снижение эскалации и поиск политического решения, которое будет учитывать интересы безопасности.

Знов все зурочить своїм помелом.
30.03.2026 00:21
Навіщо?
30.03.2026 00:40
Досить балакати, робить справу тихо. Коли нафтотермінал буде знищено можна поглузувати з цього.
30.03.2026 00:42
Це не твоя заслуга в заслуга інженерів, робітників виключно! От пихате чмо намагається примазатися і до цього! Ти ж нічого в техніці не петраеш, твій максимум дк кривого рогу
30.03.2026 01:28
Так, удари по цьому порту і його терміналам і резервуарам - це класний і довгоочікуваний і показовий удар . Роботу порту призупинено і картинка другий день палаючих і димлячих терміналів гріє і радує душу. Не хочу показатись диванним єспертом, але хочу поділитись думкою тих військових хто більше на цьому знається, і які вважають що ,для ефективної зупинки експорту нафти через порт Усть-Луга значно доцільніше було б зосереджувати удари не на лінійних ділянках трубопроводів чи завантажувальних естакадах у самому порту, які є відносно простими металевими конструкціями, що легко латаються або замінюються силами звичайних ремонтних бригад протягом лічених днів, а на критичній інфраструктурі забезпечення тиску. Найвразливішими вузлами є нафтоперекачувальні станції (НПС), а саме їхні машинні зали, де встановлені магістральні насосні агрегати та потужні електродвигуни. Це складне, високотехнологічне обладнання часто є імпортним або унікальним, тому через дію міжнародних санкцій його неможливо швидко знайти на складі, замовити чи замінити, а процес пусконалагодження після серйозних пошкоджень може тривати місяцями, що повністю паралізує прокачування нафти по всій тисячокілометровій системі БТС-2. Окрім самих насосів, критичного ураження завдали б і удари по трансформаторних підстанціях, які живлять ці станції, оскільки без колосальних обсягів електроенергії робота системи неможлива. Основними цілями в цьому контексті є НПС «Унеча» у Брянській області, яка є точкою входу нафти в систему, НПС №2 «Андреаполь» у Тверській області, НПС №3 у Смоленській області, НПС №4 біля Великих Лук у Псковській області, НПС №5 у Новгородській області, а також стратегічно важлива НПС №7 у Ленінградській області, яка керує потоками безпосередньо перед портом, та кінцева станція «Усть-Луга», що відповідає за фінальний тиск при наливі на танкери.....Ось перелік ключових об'єктів нафтопроводу БТС-2 з їхнім географічним розташуванням. Якшо комусь цікаво ,ви можете навіть самі скопіювати ці назви або координати в Google Maps або Google Earth для детального візуального огляду інфраструктури (насосних цехів, резервуарів та підстанцій). НПС «Унеча» (Брянська обл.) - Початкова точка системи. Розташована поблизу села Найтоповичі. Координати: 52.791, 32.748. Це величезний вузол, де нафта розподіляється з магістралі «Дружба». НПС №2 «Андреаполь» (Тверська обл.) - Знаходиться на північний захід від міста Андреаполь. Координати: 56.711, 32.128. Станція забезпечує тиск на складному рельєфі. НПС №3 (Смоленська обл.) - Розташована в районі селища Пржевальське. Координати: 55.518, 32.610.
НПС №4 (Псковська обл.) -Знаходиться поблизу міста Великі Луки (район села Пореччя). Координати: 56.124, 30.547.
НПС №5 (Новгородська обл.) - Розташована поблизу селища Пестово або в районі міста Холм (залежно від черги будівництва). Ключовий об'єкт у цьому секторі: 57.147, 31.189. НПС №7 (Ленінградська обл.) - Один з найважливіших об'єктів перед портом. Знаходиться поблизу селища Нежново. Координати: 59.578, 28.625. Тут розташовані потужні насоси та великий резервуарний парк.НПС «Усть-Луга» (Кінцева) - Безпосередньо в промисловій зоні порту. Координати: 59.675, 28.412. Вона відповідає за фінальне нагнітання нафти на танкери. Можу підказати ,на що звертати увагу на знімках:
При аналізі супутникових фото шукайте прямокутні будівлі з великою кількістю вентиляційних труб на даху - це і є машинні зали з насосами. Також поруч завжди розташовані відкриті розподільчі пристрої (ОРУ) з трансформаторами, які є критичними точками живлення....... Кожний з цих об'єктів - своєрідна кащеева голка і серце цієї магістралі…
БПС-2 на мапі у лівій нижній частині позначено синім штрих-пунктиром
30.03.2026 02:03
Тупоголова бездар, вчергове, примазуєтья до чиїхось успіхів. А успіхи є, тому що це обкурене чмо не вставляє своїх пять копійок.
30.03.2026 07:20
 
 