Зеленський заявив про ефективні атаки на порт Усть-Луга

Україна посилила ефективність ударів по нафтовій інфраструктурі Росії на Балтиці завдяки модернізації далекобійних безпілотників і ракет-дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України під час спілкування з медіа 28 березня.

Глава держави зазначив, що нові технічні рішення дозволили підвищити результативність атак. При цьому він підкреслив, що Україна готова припинити такі удари за умови, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результати ударів та військові можливості

Президент наголосив, що для ураження цілей у Ленінградській області не використовувалося озброєння, надане міжнародними партнерами. За його словами, це демонструє власні можливості України на великій відстані.

"Ми відповіли на удар по нашій енергетиці. Ми відповіли сильним ударом", — заявив президент.

За попередніми оцінками, після атак суттєво знизилися потужності порту Усть-Луга — приблизно до 40%. Цей порт є важливим вузлом для експорту російської нафти, зокрема із застосуванням так званого тіньового флоту.

Також читайте: Зеленський запропонував майданчики для мирних перемовин: "Будь-де, крім РФ та Білорусі"

Умови припинення атак і дипломатія

Українська сторона наголошує, що неодноразово пропонувала припинення вогню. Президент зазначив, що під час контактів із партнерами Київ постійно піднімає питання переходу до дипломатичного врегулювання.

За його словами, припинення ударів по енергетиці має бути взаємним кроком.

"Росія повинна припинити бити по нашій енергетиці — тоді ми не будемо відповідати", — підкреслив глава держави.

Україна й надалі виступає за зниження ескалації та пошук політичного рішення, яке враховуватиме інтереси безпеки.

У ніч проти 29 березня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал Усть-Луга на Балтиці.

Також читайте: РФ робила супутникові знімки авіабази США в Саудівській Аравії за кілька днів до удару Ірану, - Зеленський