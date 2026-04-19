Российский Таганрог подвергся ракетному удару: вероятно, поражено предприятие, производящее дроны. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 19 апреля 2026 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы, город подвергся ракетному удару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые подробности

Как отмечается, ракетная атака на Таганрог началась около 04:45 по киевскому времени. Именно тогда в сети появились первые видео с пожаром и густым дымом, однако информации о конкретных объектах поражения на тот момент не было.

Читайте также: Атака на Таганрог: пожары на складах и поврежденное судно

Примерно через час OSINT-сообщества выдвинули предположение, что целью удара мог стать Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Предприятие ранее занималось сборкой легковых и грузовых автомобилей различных брендов, однако из-за финансовых трудностей в последнее время, по имеющейся информации, там наладили производство дронов для армии РФ.

Впоследствии Telegram-каналы сообщили, что на территории ТагАЗа располагается предприятие "Атлант Аэро", которое занимается производством ударно-разведывательных дронов "Блискавка", а также изготовлением комплектующих для беспилотников "Орион".

удар по Таганрогу
Читайте также: В российском Таганроге прогремело около 20 взрывов во время атаки БПЛА

Что говорят официальные власти?

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт ракетного удара и сообщил о трех пострадавших.

Добре,але мало !
19.04.2026 07:56 Ответить
Не під ракетним ударом а під благодатним вогнем.
19.04.2026 07:56 Ответить
Добра новина зранку
Слава Воїнам ЗСУ
19.04.2026 08:02 Ответить
На відео якийсь кацап чи кацапка на стовп диму гавкає, мабуть сцикотно свинособакам якось не "душевна" не "падамашніму".
19.04.2026 08:22 Ответить
В його голосі явно відчувалося захоплення та надія,що це неостаннє видовище він особисто спостерігає))..бо всі дась там публікують прильоти ,а в нього під хатою без двіжухи,нєт ащущєнія прічастнасті к вєлікім врємєнам ))
19.04.2026 08:49 Ответить
А что же случилось, думает коренной житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков, который очень любит разговаривать с телевизором.
19.04.2026 09:03 Ответить
Кацапи волають що до середини року Фаір Поінт випустить справжню балістику.
19.04.2026 09:05 Ответить
На відео немає субтитрів чи озвучку з свинособачої
19.04.2026 09:07 Ответить
сподіваюсь що ті хто збирав дрони і був внє палітікі на концерті кабздона
19.04.2026 09:15 Ответить
Чудова новина! 🔥🔥🔥
В Таганрозі живе моя рідна тітка і двоюрідна сестра з виводком, які називають Україну строптівой, що она продалась Амєрікє і нє хочєт вєрнуца в семью славянских народов.
19.04.2026 09:26 Ответить
"російський Таганрог"-Антона Павловича Чехова читайте,нікчеми
19.04.2026 09:36 Ответить
 
 