Российский Таганрог подвергся ракетному удару: вероятно, поражено предприятие, производящее дроны. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 19 апреля 2026 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы, город подвергся ракетному удару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первые подробности

Как отмечается, ракетная атака на Таганрог началась около 04:45 по киевскому времени. Именно тогда в сети появились первые видео с пожаром и густым дымом, однако информации о конкретных объектах поражения на тот момент не было.

Читайте также: Атака на Таганрог: пожары на складах и поврежденное судно

Примерно через час OSINT-сообщества выдвинули предположение, что целью удара мог стать Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Предприятие ранее занималось сборкой легковых и грузовых автомобилей различных брендов, однако из-за финансовых трудностей в последнее время, по имеющейся информации, там наладили производство дронов для армии РФ.

Впоследствии Telegram-каналы сообщили, что на территории ТагАЗа располагается предприятие "Атлант Аэро", которое занимается производством ударно-разведывательных дронов "Блискавка", а также изготовлением комплектующих для беспилотников "Орион".











Читайте также: В российском Таганроге прогремело около 20 взрывов во время атаки БПЛА

Что говорят официальные власти?

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт ракетного удара и сообщил о трех пострадавших.