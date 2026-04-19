Российский Таганрог подвергся ракетному удару: вероятно, поражено предприятие, производящее дроны. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 19 апреля 2026 года, в российском Таганроге (Ростовская область) раздавались взрывы, город подвергся ракетному удару.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Первые подробности
Как отмечается, ракетная атака на Таганрог началась около 04:45 по киевскому времени. Именно тогда в сети появились первые видео с пожаром и густым дымом, однако информации о конкретных объектах поражения на тот момент не было.
Примерно через час OSINT-сообщества выдвинули предположение, что целью удара мог стать Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Предприятие ранее занималось сборкой легковых и грузовых автомобилей различных брендов, однако из-за финансовых трудностей в последнее время, по имеющейся информации, там наладили производство дронов для армии РФ.
Впоследствии Telegram-каналы сообщили, что на территории ТагАЗа располагается предприятие "Атлант Аэро", которое занимается производством ударно-разведывательных дронов "Блискавка", а также изготовлением комплектующих для беспилотников "Орион".
Что говорят официальные власти?
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт ракетного удара и сообщил о трех пострадавших.
В Таганрозі живе моя рідна тітка і двоюрідна сестра з виводком, які називають Україну строптівой, що она продалась Амєрікє і нє хочєт вєрнуца в семью славянских народов.