Рішення про послаблення санкцій проти російської нафти є прагматичним, - глава Міненерго США Райт
Міністр енергетики Кріс Райт вважає, що рішення щодо послаблення санкцій проти російської нафти "прагматичним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Подробиці
"Це короткострокові, прагматичні рішення, спрямовані на те, щоб нафта, яка вже тече, потекла в іншому напрямку, і вони тимчасові", - пояснив міністр.
Представники Демократичної партії США у Конгресі вважають послаблення санкцій проти РФ "ганебним".
"Путін став одним із найбільших бенефіціарів війни президента Трампа проти Ірану, оскільки доходи Росії від нафти у березні майже подвоїлися. Досить - це вже досить", - наголосили демократи у зверненні.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.
Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.
- 18 квітня
Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
