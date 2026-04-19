Решение об ослаблении санкций против российской нефти является прагматичным, - глава Минэнерго США Райт
Министр энергетики Крис Райт считает решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти "прагматичным".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Подробности
"Это краткосрочные, прагматичные решения, направленные на то, чтобы нефть, которая уже течет, потекла в другом направлении, и они временные", - пояснил министр.
Представители Демократической партии США в Конгрессе считают ослабление санкций против РФ "позорным".
"Путин стал одним из крупнейших бенефициаров войны президента Трампа против Ирана, поскольку доходы России от нефти в марте почти удвоились. Хватит - это уже достаточно", - подчеркнули демократы в обращении.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
-
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
-
Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.
- 18 апреля
Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
Тому епоха доллара триває, поки американці ще не втомилися виробляти, добувати товари.
Далі нафта не прагматично, але очікувано пішла догори , після чого прагматичні не зрозуміло хто заробили на стрібках цін, а всі інші не прагматичні попали на бабки.
Прагматично! Чі ще ні?