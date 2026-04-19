Новости Санкции США против России
Решение об ослаблении санкций против российской нефти является прагматичным, - глава Минэнерго США Райт

В США прокомментировали ослабление санкций против РФ

Министр энергетики Крис Райт считает решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти "прагматичным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Подробности

"Это краткосрочные, прагматичные решения, направленные на то, чтобы нефть, которая уже течет, потекла в другом направлении, и они временные", - пояснил министр.

Представители Демократической партии США в Конгрессе считают ослабление санкций против РФ "позорным".

"Путин стал одним из крупнейших бенефициаров войны президента Трампа против Ирана, поскольку доходы России от нефти в марте почти удвоились. Хватит - это уже достаточно", - подчеркнули демократы в обращении.

Читайте: США захватили иранское судно TOUSKA, подпадающее под санкции, в Оманском заливе, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также: Сенаторы США раскритиковали Трампа за ослабление санкций против РФ

Топ комментарии
+7
"короткострокові рішення"

Новий девіз мага:
Адін раз нє підараз, втарой раз как пєрвий раз.
показать весь комментарий
19.04.2026 23:20 Ответить
+4
Цю трампоголову камарілью будуть судити. От побачите.

Причому за дуже серйозними звинуваченнями.
показать весь комментарий
19.04.2026 23:28 Ответить
+1
Ну тоді прагматичній Додік прийняв прагматичне рішення напасти на не прагматичний Іран.
Далі нафта не прагматично, але очікувано пішла догори , після чого прагматичні не зрозуміло хто заробили на стрібках цін, а всі інші не прагматичні попали на бабки.
Прагматично! Чі ще ні?
показать весь комментарий
19.04.2026 23:29 Ответить
Відмова від бакса всій планеті ТЕЖ прагматичне рішення - як не як це просто папірець якого уже напечатали стільки що можна ними дорогу до Плутона вистелити і обратно

Так що без образ)
показать весь комментарий
19.04.2026 23:20 Ответить
За будь якою грошовою одиницею стоїть товар, що можна за неї купити.
Тому епоха доллара триває, поки американці ще не втомилися виробляти, добувати товари.
показать весь комментарий
19.04.2026 23:28 Ответить
так китай уже на пятки наступает. достаточно глянуть на венец человеческих технологий - автомобилестроение.
показать весь комментарий
20.04.2026 00:23 Ответить
так их периодически судят стаями со времен мафиози рейгана,
а все равно
реднек проголосует за того кого ему покажут по быдло ньюз
показать весь комментарий
20.04.2026 00:25 Ответить
«Реал-прагматизм» по-американськи: «двадцять баксів завжди двадцять баксів».
показать весь комментарий
19.04.2026 23:39 Ответить
якщо це прагматичне рішення, це рішення прагматичної американської гниди для фінансування рашистської машини смерті.окупації України її знищення і геноциду українського народу...БІЛЬШ ПРАГМАТИЧНИХ СПІВУЧАСНИКІВ РАШИСТСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НЕ БУЛО ЗА ВЕСЬ ЧАС ЦІЄЇ ВІЙНИ...АМЕРИКАНЦІ ПРАГМАТИЧНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...
показать весь комментарий
19.04.2026 23:48 Ответить
лох лохом, як і його шеф трамп (головний лох планети)
показать весь комментарий
19.04.2026 23:50 Ответить
Пляті трампістські.
показать весь комментарий
19.04.2026 23:52 Ответить
Решение американских пидаров лишить жизни еще несколько тысяч украинцев - очень прагматично, *****.
показать весь комментарий
20.04.2026 00:14 Ответить
У данному випадку, слово "прагматичне" правильно писати "п*дорастичне".
показать весь комментарий
20.04.2026 00:18 Ответить
 
 