В марте РФ потеряла $2,3 млрд нефтяных доходов после дальних ударов Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что удары Сил обороны по нефтяным объектам в России нанесли российской экономике ущерб в размере не менее 2,3 млрд долларов.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Потери РФ
"Наши дальнобойные санкции продолжают работать – я благодарен всем нашим воинам за меткость.
Только за этот март российские нефтяные потери от наших ударов на большие расстояния оцениваются как минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", - отметил он.
Зеленский заявил, что разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
"Будем продолжать наши дальнобойные санкции против России за эту войну", – добавил президент.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.
- 18 апреля
Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
