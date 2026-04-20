В марте РФ потеряла $2,3 млрд нефтяных доходов после дальних ударов Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары Сил обороны по нефтяным объектам в России нанесли российской экономике ущерб в размере не менее 2,3 млрд долларов.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

Потери РФ

"Наши дальнобойные санкции продолжают работать – я благодарен всем нашим воинам за меткость.

Только за этот март российские нефтяные потери от наших ударов на большие расстояния оцениваются как минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", - отметил он.

Зеленский заявил, что разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Будем продолжать наши дальнобойные санкции против России за эту войну", – добавил президент.

