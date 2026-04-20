В марте РФ потеряла $2,3 млрд нефтяных доходов после дальних ударов Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары Сил обороны по нефтяным объектам в России нанесли российской экономике ущерб в размере не менее 2,3 млрд долларов.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Потери РФ

"Наши дальнобойные санкции продолжают работать – я благодарен всем нашим воинам за меткость.

Только за этот март российские нефтяные потери от наших ударов на большие расстояния оцениваются как минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", - отметил он.

Зеленский заявил, что разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Будем продолжать наши дальнобойные санкции против России за эту войну", – добавил президент.

Что предшествовало?

Тільки за цей березень російські нафтові втрати від нашої далекобійності оцінюються (КВАРТАЛОМ) щонайменше у 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо", - зазначив він.
19.04.2026 23:57 Ответить
Досить пи₴діти, члєнограй. Де фламінги? Де "Кільчень"? Де КАБи?
19.04.2026 23:58 Ответить
А скільки Україна понесла збитків, через удари рф? Чи "лідера світу", не хвилують втрати його "племені"?
20.04.2026 00:00 Ответить
Найбільші втрати в Україні через зеленомордого покидька
20.04.2026 00:05 Ответить
Тепер коли трампідари зняли санкції с кацапів то треба ще більше х*ярити по нпз
20.04.2026 00:06 Ответить
А скільки Україна втратила грошей до , вірніше з повною відсутністю підготовки до вторгення?
20.04.2026 00:13 Ответить
 
 