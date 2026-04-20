8 509 19

Дрони атакували порт і НПЗ у Туапсе: масштабна пожежа. ВIДЕО

У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на російські телеграм-канали, губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва та моніторинговий канал Exilenova+.

За словами очевидців, у місті пролунали вибухи, після чого спалахнув вогонь на території порту та НПЗ. Водночас у аеропортах Краснодара та Геленджика запровадили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Пізніше губернатор Краснодарського краю повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також зафіксовано пошкодження газової труби та вибиті вікна в низці будівель.

За інформацією ASTRA, потужна пожежа охопила резервуарний парк Туапсинського НПЗ — вогонь поширився щонайменше на 11 осередків.

У ніч атаки мешканці Туапсе також повідомляли про удари по морському порту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський

Що відомо про Туапсинський НПЗ?

Туапсинський НПЗ (Туапсинський нафтопереробний завод) — один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря.

Завод входить до структури російської державної компанії "Роснефть" і працює як великий експортно-орієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших НПЗ РФ — його потужність оцінюється приблизно у 10–12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

024 рік

  • 25 січня 2024 - перша велика атака дронів: пожежа на установці первинної переробки, часткова зупинка роботи заводу.
  • 17 травня 2024 - масована атака на Туапсе: НПЗ і порт уражені, підприємство тимчасово зупинялося.
  • липень 2024 - ще один удар, пожежа на території заводу (локальні пошкодження інфраструктури).
  • кінець 2024 - фіксувалися повторні атаки з тимчасовими зупинками окремих потужностей.

2025 рік

  • 14 березня 2025 - удар дронів, пожежа на НПЗ, зупинка частини установок.
  • 1–2 листопада 2025 - атака на портову/наливну інфраструктуру, пожежа на терміналі, що обслуговує НПЗ; призупинення відвантажень.
  • листопад 2025 (згадується в зведеннях) - ще один удар по об’єктах комплексу, зупинка експорту.

2026 рік

  • січень 2026 - підтверджено ураження наливного термінала Туапсинського НПЗ (ключова частина експорту).
  • у ніч на 16 квітня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) зафіксовано атаку безпілотників - під ударом знову опинився НПЗ.
Топ коментарі
гарно.
показати весь коментар
20.04.2026 07:19 Відповісти
... кросівоє ...
показати весь коментар
20.04.2026 08:34 Відповісти
Гарнесенько горить падло!
показати весь коментар
20.04.2026 07:20 Відповісти
феєрично..
показати весь коментар
20.04.2026 07:23 Відповісти
дуже яскраво...
мешканьці можуть економити на електриці
-без світла читати газету "Правда"
показати весь коментар
20.04.2026 07:29 Відповісти
Іван Васильович міняє професію. "Красота то какая, лєпота"!)))
показати весь коментар
20.04.2026 07:39 Відповісти
Здоровенний НПЗ, там ще влучати і влучати. Сподіваємось...
показати весь коментар
20.04.2026 08:21 Відповісти
Мадяр вводить свої санкції, вони не скасовуються, на відміну від американських
показати весь коментар
20.04.2026 08:31 Відповісти
Какая знатная двіжуха...
показати весь коментар
20.04.2026 08:51 Відповісти
Навіть не знаю що може бути краще, під ранкову каву )
показати весь коментар
20.04.2026 09:05 Відповісти
Це той НПЗ, який вчора тільки загасили?
показати весь коментар
20.04.2026 09:28 Відповісти
Не гасили - Горіння НПЗ - це його звична робоча обстановка.
показати весь коментар
20.04.2026 10:48 Відповісти
СВО ідьот по плану )))
показати весь коментар
20.04.2026 09:31 Відповісти
Iзвєрженiє Двiжувiя🌋🤩
показати весь коментар
20.04.2026 10:13 Відповісти
Інтернет хоч блокуй, хоч не блокуй - все одно получиш в НПЗ-уй
показати весь коментар
20.04.2026 10:46 Відповісти
Чел на відео все правильно зробив - йому казали не фоткать, він і не фоткав, а просто відео зняв 😁
показати весь коментар
20.04.2026 12:17 Відповісти
Це ж інша справа, відео можна)
показати весь коментар
22.04.2026 20:54 Відповісти
Гарно горить
показати весь коментар
20.04.2026 14:14 Відповісти
A-а-а-блака, чернагривые лашадки 😁
показати весь коментар
20.04.2026 14:26 Відповісти
 
 