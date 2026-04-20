Дроны атаковали порт и НПЗ в Туапсе: масштабный пожар. ВИДЕО
В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник крупный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, губернатора региона Вениамина Кондратьева и мониторинговый канал Exilenova+.
По словам очевидцев, в городе раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар на территории порта и НПЗ. В то же время в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
Позже губернатор Краснодарского края сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Также зафиксированы повреждения газовой трубы и выбитые окна в ряде зданий.
По информации ASTRA, мощный пожар охватил резервуарный парк Туапсинского НПЗ - огонь распространился как минимум на 11 очагов.
В ночь атаки жители Туапсе также сообщали об ударах по морскому порту.
Что известно о Туапсинском НПЗ?
Туапсинский НПЗ (Туапсинский нефтеперерабатывающий завод) - один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов на юге России, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря.
Завод входит в структуру российской государственной компании "Роснефть" и работает как крупный экспортно-ориентированный НПЗ с привязкой к морскому терминалу в Туапсе. Это позволяет отгружать нефтепродукты прямо на танкеры для экспорта.
По масштабам это один из крупнейших НПЗ РФ - его мощность оценивается примерно в 10-12 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.
2024 год
- 25 января 2024 года - первая крупная атака дронов: пожар на установке первичной переработки, частичная остановка работы завода.
- 17 мая 2024 года - массированная атака на Туапсе: НПЗ и порт повреждены, предприятие временно остановлено.
- июль 2024 года - еще один удар, пожар на территории завода (локальные повреждения инфраструктуры).
- конец 2024 года - фиксировались повторные атаки с временными остановками отдельных мощностей.
2025 год
- 14 марта 2025 года - удар дронов, пожар на НПЗ, остановка части установок.
- 1–2 ноября 2025 года - атака на портовую/наливную инфраструктуру, пожар на терминале, обслуживающем НПЗ; приостановка отгрузок.
- ноябрь 2025 (упоминается в сводках) - еще один удар по объектам комплекса, остановка экспорта.
2026 год
- январь 2026 - подтверждено поражение наливного терминала Туапсинского НПЗ (ключевая часть экспорта).
- в ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников - под ударом снова оказался НПЗ.
