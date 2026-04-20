Дроны атаковали порт и НПЗ в Туапсе: масштабный пожар. ВИДЕО

В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, губернатора региона Вениамина Кондратьева и мониторинговый канал Exilenova+.

По словам очевидцев, в городе раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар на территории порта и НПЗ. В то же время в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Позже губернатор Краснодарского края сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Также зафиксированы повреждения газовой трубы и выбитые окна в ряде зданий.

По информации ASTRA, мощный пожар охватил резервуарный парк Туапсинского НПЗ - огонь распространился как минимум на 11 очагов.

В ночь атаки жители Туапсе также сообщали об ударах по морскому порту.

Что известно о Туапсинском НПЗ?

Туапсинский НПЗ (Туапсинский нефтеперерабатывающий завод) - один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов на юге России, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря.

Завод входит в структуру российской государственной компании "Роснефть" и работает как крупный экспортно-ориентированный НПЗ с привязкой к морскому терминалу в Туапсе. Это позволяет отгружать нефтепродукты прямо на танкеры для экспорта.

По масштабам это один из крупнейших НПЗ РФ - его мощность оценивается примерно в 10-12 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

2024 год

25 января 2024 года - первая крупная атака дронов: пожар на установке первичной переработки, частичная остановка работы завода.

17 мая 2024 года - массированная атака на Туапсе: НПЗ и порт повреждены, предприятие временно остановлено.

июль 2024 года - еще один удар, пожар на территории завода (локальные повреждения инфраструктуры).

конец 2024 года - фиксировались повторные атаки с временными остановками отдельных мощностей.

2025 год

14 марта 2025 года - удар дронов, пожар на НПЗ, остановка части установок.

1–2 ноября 2025 года - атака на портовую/наливную инфраструктуру, пожар на терминале, обслуживающем НПЗ; приостановка отгрузок.

ноябрь 2025 (упоминается в сводках) - еще один удар по объектам комплекса, остановка экспорта.

2026 год