4 657 12

Дроны атаковали порт и НПЗ в Туапсе: масштабный пожар. ВИДЕО

В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы, губернатора региона Вениамина Кондратьева и мониторинговый канал Exilenova+.

По словам очевидцев, в городе раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар на территории порта и НПЗ. В то же время в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Позже губернатор Краснодарского края сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Также зафиксированы повреждения газовой трубы и выбитые окна в ряде зданий.

По информации ASTRA, мощный пожар охватил резервуарный парк Туапсинского НПЗ - огонь распространился как минимум на 11 очагов.

В ночь атаки жители Туапсе также сообщали об ударах по морскому порту. 

Что известно о Туапсинском НПЗ?

Туапсинский НПЗ (Туапсинский нефтеперерабатывающий завод) - один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов на юге России, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря.

Завод входит в структуру российской государственной компании "Роснефть" и работает как крупный экспортно-ориентированный НПЗ с привязкой к морскому терминалу в Туапсе. Это позволяет отгружать нефтепродукты прямо на танкеры для экспорта.

По масштабам это один из крупнейших НПЗ РФ - его мощность оценивается примерно в 10-12 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

2024 год

  • 25 января 2024 года - первая крупная атака дронов: пожар на установке первичной переработки, частичная остановка работы завода.
  • 17 мая 2024 года - массированная атака на Туапсе: НПЗ и порт повреждены, предприятие временно остановлено.
  • июль 2024 года - еще один удар, пожар на территории завода (локальные повреждения инфраструктуры).
  • конец 2024 года - фиксировались повторные атаки с временными остановками отдельных мощностей.

2025 год

  • 14 марта 2025 года - удар дронов, пожар на НПЗ, остановка части установок.
  • 1–2 ноября 2025 года - атака на портовую/наливную инфраструктуру, пожар на терминале, обслуживающем НПЗ; приостановка отгрузок.
  • ноябрь 2025 (упоминается в сводках) - еще один удар по объектам комплекса, остановка экспорта.

2026 год

  • январь 2026 - подтверждено поражение наливного терминала Туапсинского НПЗ (ключевая часть экспорта).
  • в ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников - под ударом снова оказался НПЗ.

Топ комментарии
+12
гарно.
показать весь комментарий
20.04.2026 07:19 Ответить
+10
дуже яскраво...
мешканьці можуть економити на електриці
-без світла читати газету "Правда"
показать весь комментарий
20.04.2026 07:29 Ответить
+8
Гарнесенько горить падло!
показать весь комментарий
20.04.2026 07:20 Ответить
гарно.
20.04.2026 07:19 Ответить
20.04.2026 07:19 Ответить
... кросівоє ...
20.04.2026 08:34 Ответить
20.04.2026 08:34 Ответить
Гарнесенько горить падло!
20.04.2026 07:20 Ответить
20.04.2026 07:20 Ответить
феєрично..
20.04.2026 07:23 Ответить
20.04.2026 07:23 Ответить
дуже яскраво...
мешканьці можуть економити на електриці
-без світла читати газету "Правда"
20.04.2026 07:29 Ответить
20.04.2026 07:29 Ответить
Іван Васильович міняє професію. "Красота то какая, лєпота"!)))
20.04.2026 07:39 Ответить
20.04.2026 07:39 Ответить
Здоровенний НПЗ, там ще влучати і влучати. Сподіваємось...
20.04.2026 08:21 Ответить
20.04.2026 08:21 Ответить
Мадяр вводить свої санкції, вони не скасовуються, на відміну від американських
20.04.2026 08:31 Ответить
20.04.2026 08:31 Ответить
Какая знатная двіжуха...
20.04.2026 08:51 Ответить
20.04.2026 08:51 Ответить
Навіть не знаю що може бути краще, під ранкову каву )
20.04.2026 09:05 Ответить
20.04.2026 09:05 Ответить
Це той НПЗ, який вчора тільки загасили?
20.04.2026 09:28 Ответить
20.04.2026 09:28 Ответить
СВО ідьот по плану )))
20.04.2026 09:31 Ответить
20.04.2026 09:31 Ответить
 
 