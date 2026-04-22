Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты". ВIДЕО

У мережі з’явилося відеозвернення мешканки російського міста Туапсе, записане на фоні величезного стовпа чорного диму від пожежі на місцевій нафтобазі. Росіянка вирішила повчити українців "людяності", просуваючи популярний у РФ наратив про те, що цивільні є лише "пішаками" у війні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка поскаржилася на "дерьмо" в коментарях під відео з палаючим заводом та висловила обурення тим, що українці не співчувають жителям Туапсе, які страждають від інтоксикації продуктами горіння.

Росіянка намагається стерти різницю між агресором і жертвою, стверджуючи, що "я така ж людина, як і ти". Вона заявляє, що "ніхто не планував, щоб так було", а звичайні люди просто страждають, не впливаючи на ситуацію. Авторка відео стверджує, що від українців її відрізняє лише "наявність співчуття", тоді як в українців "промыли мозги, возможно, у кого-то из вас их и не было".

Наприкінці вона закликає згадати про дітей та душу, ігноруючи причини того, чому російські нафтобази стали цілями для атак.

НПЗ (924) пожежа (4422) пропаганда (2897) Туапсе (27) Краснодарський край РФ (50)
Да-да. І це Україна напала на кацапів
22.04.2026 09:51 Відповісти
Після тритонної бомби по Костянтинівці хочеться вдарити такою ж бомбою по кожному населенлму пункту рф
22.04.2026 10:31 Відповісти
Так повинні хрюкати москвичі. На туапсяче всім плювати.
Те що побачили на рф це малий відсоток того, що насправді мали отримати скажені свинособаки.
Ну всеодно не розумію, чому ця андрафагша ниє. ЇЇ "царь і вєлікій князь" ясно сказав "двіжуха". Тому пропоную казлорилому фсб зайнятись ціює невдоволеною тушкою.
Чудове відео від каналу "Райт Нау" -- https://www.youtube.com/watch?v=6B5lh-KO6Gk «ОСТАНОВИТЕСЬ! ТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА» - місцеві БЛАГАЮТЬ УКРАЇНУ НЕ БОМБИТИ нафтопорт
Тупався з міста Туапсе
Цікаво буде,коли за нею прийдуть з ФСБ та запитають, кого це у раші "затикають" та хто там дихає "смогом"?? Чогось вона про "врятованих" дітей України не згадала та стертих з обличчя Землі містах України ...Щоб ти здохла разом з своїми однодумцями, путлєром та вашими ублюдками в диму,полумьї та стражданнях!!
когда такая же рассиянка завоет из масквы, то войне конец придет. а сейчас это так, картинка. рассея так устроена, что туапсе можно вообще сжечь, белгород развалить на кирпичи, никого это там не торкнет. а вот если по маскве бахнуть хорошо и много, то ее жители кремлевскую стену на каминчики разнесут.
Ти роашиська **** запитай у свого варвара який розпочав цю війну скільки тисяч він убив дітей в Україні,скільки зруйнував міст і сіл ? а це сотні,за що загинули сотні тисяч українців ?будь проклята навіки фашиська росія.
от для чого їй запитувати щось в путіна, якщо вона впевненна, що мізки промиті в нас, а сама вона не розуміє причин нашої ненависті?
справа не в путіні, точніше не тільки в путіні, справа в них самих.
І знову "...ми такіє, как і ви" - нє, бл@дь, "нє такіє": не ми почали цю війну
Ні, москалі, ви не люди.
Тупа тварюка!
А навіщо нам ці новини, ми і так знаємо,що рускі виродки і нелюди ?
Що вона 3,14здить?!

Рожа чисто вірменська.
"Люди, будьте человечны!" - самка-орчиха плачеться, що все важче вбивати людей, яким так промили мозок, що вони не розуміють, що оркам можна їх вбивати, а навпаки, то вже "бесчеловечно"!
А чому вона звертається до нас? Ми ж погоджуємося на перемирʼя, відмовляється Кремль, ну туди всі питання нехай і надсилає.
они точно так-же могут что то сделать с х"лом как и ВЫ(мы) с зе-обрезанным
Прям ОЖІВІЛІ скучніьй город
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=1-VJAB22S3c 2022: давай, Путин, покажи им... 2026: А ПОЧЕМУ ЭТО ПО НАМ В ОТВЕТ ПРИЛЕТАЕТ?!
По темі пабліка див.з 5:29
"я такая дура!" - можна було би сказати простіше, замість висрати оцЕ, сотню слів від кацапської дресированої порожнечи, яка щиро впевнена, що "Соссія - убер аллес та готт міт унс", що не раз декларував їхній плюгавий фюрер, якого вОна ж і обирала...
Пипец русня иопанутая!!!
В СТРАНЕ ПОДОНКОВ И ****** ГДЕ ЛОЖЬ КРУГОМ А ЖИЗНЬ МУЧЕНЬЕ ЛИШЬ ТАНЕЦ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ ДАСТ ВАМ НАДЕЖДУ НА СПАСЕНЬЕ И. ГУБЕРМАН написав ці рядки . але спасєнья вам не буде в параші ніколи бо ми вам не забудемо вашого звірства . вбитих діточок і стертих під фундамент десятків тисяч будинків де колись жили оті діточки яких ви виродки вбили --- це такі як ти **** мразі 26 років вибираєте собі ***** . це ***** **** приніс мазутний дощ тобі в курортний туапсе і засрав мазутом море це не ми зробили . дякуй падла ***** кремлівському і задумайся якщо в тебе ще мозги залишились куди вас за 26 років привів ваш сцарь бункерний --- У ШНУРА НОВАЯ ПЕСЕНКА ..ЭХ РАША МАТУШКА ТЫ НАША МЫ УМИРАЕМ НЕ ЗА ПРАВДУ А ЗА ..ВЕЛИЧИЕ.. *****
Мишебратья! Палітікі нас пасорілі!
А ціково - вона вже скрізь свої наліплені "z-етки" повіддирала ?
Если если хотите, чтоб это просто все закончилось, то просто скиньте путина и всех ваших военных преступников, можете просто отдать их Украине, или сразу в Гаазкий трибунал и это все закончится. Вы можете организовать русский беспощадный бунт и скинуть ваш терорристический режим, во главе с главным террористом мира - путиным.
Росіянська шлюха чимось незадоволена
Ефрамінія ти або хрестик зніми,або надінь труселя.
*******.
просто набери в Ютубе "разрушенный бахмут с высоты" и смотри, смотри.., ..смотри, и таких городов десятки. .. и это не 2-я мировая, это все вы - тупые варвары с промытыми мозгами. И может после этого запах пылающей нефтебазы тебе покажется легким недоразумением..
навіть не дивився бо риганина!
це як гвалтівник пуцин заліз на жертву, достав свій окурок і почав пхати , а жертва ******* його та й розквасила все між ніг, і він побіг скаргу писати у оон , а потім підіслав якусь хвойду щоб вона розповіла про людяність і що не можна гвалтівникам відривати члени
очевидно що розум не губи та груди-його не купити...
Їх ніколи ніхто не змінить:раби рабами!"Хороші в хороших гробах погані в поганих" але на сьогодні ця фраза звучить так: - "Хороші,можливо в гробах,а погані в пакетах".І опозиція цих тварюк так само.Виключення ті,хто реально бореться!
**** звичайна, руска.
Це сестра Симонян?
