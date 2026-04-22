Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты". ВIДЕО

У мережі з’явилося відеозвернення мешканки російського міста Туапсе, записане на фоні величезного стовпа чорного диму від пожежі на місцевій нафтобазі. Росіянка вирішила повчити українців "людяності", просуваючи популярний у РФ наратив про те, що цивільні є лише "пішаками" у війні. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка поскаржилася на "дерьмо" в коментарях під відео з палаючим заводом та висловила обурення тим, що українці не співчувають жителям Туапсе, які страждають від інтоксикації продуктами горіння.

Росіянка намагається стерти різницю між агресором і жертвою, стверджуючи, що "я така ж людина, як і ти". Вона заявляє, що "ніхто не планував, щоб так було", а звичайні люди просто страждають, не впливаючи на ситуацію. Авторка відео стверджує, що від українців її відрізняє лише "наявність співчуття", тоді як в українців "промыли мозги, возможно, у кого-то из вас их и не было".

Наприкінці вона закликає згадати про дітей та душу, ігноруючи причини того, чому російські нафтобази стали цілями для атак.

