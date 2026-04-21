Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та с#кою: МЗС Італії викликало посла РФ

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі після того, як російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому етері свого шоу лаявся на адресу прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні та назвав її "фашисткою".

Про це пише Ansa, передає Цензор.НЕТ.

Лайка пропагандиста РФ

В етері шоу "Повний контакт" Соловйов нецензурно висловлюється на адресу Мелоні: спершу італійською, а потім російською мовою. Пропагандист називав італійську прем’єрку "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою" ,"поганою жінкою" та "с#ка Мелоні".

Після цього Соловйов продовжив ображати Мелоні російською мовою: "Ця Мелоні, фашистська тварюка, яка зрадила своїх виборців, тому що балотувалась із зовсім іншими гаслами… Але зрада — це її друге ім’я. Вона зрадила і Трампа, якому раніше присягала на вірність".

Реакція Риму

На заяву росіянина відреагував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він викликав російського посла, щоб висловити офіційний протест.

"Я викликав російського посла Парамонова до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з дуже серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність і підтримку", - написав він.

