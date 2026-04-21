Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та с#кою: МЗС Італії викликало посла РФ

соловйов

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі після того, як російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому етері свого шоу лаявся на адресу прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні та назвав її "фашисткою".

Про це пише Ansa, передає Цензор.НЕТ.

Лайка пропагандиста РФ

В етері шоу "Повний контакт" Соловйов нецензурно висловлюється на адресу Мелоні: спершу італійською, а потім російською мовою. Пропагандист називав італійську прем’єрку "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою" ,"поганою жінкою" та "с#ка Мелоні".

Після цього Соловйов продовжив ображати Мелоні російською мовою: "Ця Мелоні, фашистська тварюка, яка зрадила своїх виборців, тому що балотувалась із зовсім іншими гаслами… Але зрада — це її друге ім’я. Вона зрадила і Трампа, якому раніше присягала на вірність".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов пропонує топити російські нафтові танкери: "Захватили наш корабль, а мы торпедой по нему долбанем". ВIДЕО

Реакція Риму

  • На заяву росіянина відреагував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він викликав російського посла, щоб висловити офіційний протест.

"Я викликав російського посла Парамонова до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з дуже серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність і підтримку", - написав він.

Читайте також: Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

отакої!
значить остаточно розпрощався з озером комо?
а, так нє хотєлось уєжать. било как дома. так уютно......
21.04.2026 21:37 Відповісти
Набагато ефективніше, було б відминити візи декільком десяткам дружин/коханкам із верхніх ешелонів влади рф, що б вони не змогли в черговий раз "пошопитись" у Мілані... І вказати, що це саме через соловйова. Він би вже завтра на колінах вибачався в прямому ефірі.
21.04.2026 21:56 Відповісти
Син Соловйова зі своїм коханцем

21.04.2026 21:42 Відповісти
І? Що? Може почнуть русо туристо з Італії видвигати🤔.
21.04.2026 21:33 Відповісти
Орки до революції готуються на балотнай площі!!
https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681374/
21.04.2026 21:35 Відповісти
Розповідав мені дідусь, царство йому небесне, а йому його дідусь, як москалі бунтують. Коротше вийдуть на площу щось там оруть, кричать, а губернатор викотить їм дві бочки горілки по 200 літрів, всі понажиралися, пісні співають, цілуються, бьються, ну все як має бути в них. Вже цар кльовий і розійшлися ( розповзлися) по домівках. От і кінець бунту.
21.04.2026 21:39 Відповісти
******* на расєє бунтувати. Встануть перед барським домом на калєні, та бунтують. І розуміють що бунтують і все одно стоять
21.04.2026 21:58 Відповісти
21.04.2026 22:14 Відповісти
отакої!
значить остаточно розпрощався з озером комо?
а, так нє хотєлось уєжать. било как дома. так уютно......
показати весь коментар
21.04.2026 21:37 Відповісти
реальний протест парашному послу андруші карлову, був зробив лиш Мевлют Мерт Алтынташ в 2016 році! ото був справді протест, а не бла-бла-бла.
21.04.2026 21:41 Відповісти
Син Соловйова зі своїм коханцем

показати весь коментар
21.04.2026 21:42 Відповісти
Італійці, почніть з того що не давайте шенгенські візи покидкам з рашкі!!!! Вони кругом вихваляться що отримати шенгенську візу через Італію, розповідаючи всім, для них не проблема. Ну ось вам італійці і результат вашої толерантності і дружби з ******!
21.04.2026 21:43 Відповісти
Добре цього пропагандона торкнуло, мабуть Мелоні щось хороше зробила
Так у нього віллу в Італії забрали. 😁
От і казиться зажопник.
21.04.2026 21:47 Відповісти
Так то ж ніби ще до Мелоні...
21.04.2026 21:49 Відповісти
Ой... То вже нюанси. Широка кацапська натура сере квадратно-гніздовим методом.
21.04.2026 22:01 Відповісти
дві !

дві віли у солов'я на Комо одібрали

.
21.04.2026 22:43 Відповісти
І куртки замшеві імпортні. Теж дві... 😁
21.04.2026 23:21 Відповісти
Посол Росії Парамонов.
Посол Росії Афоня...
21.04.2026 21:45 Відповісти
"Тепер точно"
Забудь про свої італійські маєтки.
21.04.2026 21:54 Відповісти
А до того ж все це говориться на державному телебаченні раші... На першій кнопці державного тб.
21.04.2026 21:56 Відповісти
Набагато ефективніше, було б відминити візи декільком десяткам дружин/коханкам із верхніх ешелонів влади рф, що б вони не змогли в черговий раз "пошопитись" у Мілані... І вказати, що це саме через соловйова. Він би вже завтра на колінах вибачався в прямому ефірі.
показати весь коментар
21.04.2026 21:56 Відповісти
Це напевно б спрацювало. Кацапки вміють виносити мозок своїм "папікам"...
21.04.2026 21:59 Відповісти
Як діти.... ще й досі не зрозуміли що рашистам наср4ти на ті "ноти протесту" чи ще щось, рашист тільки розуміє удар у голову , бажано чимось важким....
21.04.2026 22:02 Відповісти
Вот и проверим итальянцев на вшивость. Если сегодня ночью не сгорит вилла на озере Комо этого киздюка---- значит слабаки, только макароны жрать спецы.
21.04.2026 22:09 Відповісти
Макаронів в Італії ніту - як вони можуть їсти те чого ніту ?
21.04.2026 22:12 Відповісти
Шкода що у країнах ЄС до сих пір є посольства Свинорилії а також скотоморді туристи.
21.04.2026 22:11 Відповісти
Соловей,соловей, пташечка! Договоришся...
21.04.2026 22:16 Відповісти
до речі 1-ий епізод на моїй памяті, коли іноземна держава звернула увагу на висери Соловйова. Що б він не молов до того, всі ковтали
22.04.2026 02:45 Відповісти
Цього нациського злочинця єврейського походження давно треба ліквідувати ,ця мерзота немає права на існування воно закликає до геноциду і всі мовчать.Ну що ж яка держава такі пропагандони.
22.04.2026 06:54 Відповісти
А я Соловья понимаю! Если бы у меня отобрали хатынку на озере Комо, я бы её ещё и не так приложил!
22.04.2026 11:49 Відповісти
 
 