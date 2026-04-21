Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та с#кою: МЗС Італії викликало посла РФ
Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі після того, як російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому етері свого шоу лаявся на адресу прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні та назвав її "фашисткою".
Про це пише Ansa, передає Цензор.НЕТ.
Лайка пропагандиста РФ
В етері шоу "Повний контакт" Соловйов нецензурно висловлюється на адресу Мелоні: спершу італійською, а потім російською мовою. Пропагандист називав італійську прем’єрку "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою" ,"поганою жінкою" та "с#ка Мелоні".
Після цього Соловйов продовжив ображати Мелоні російською мовою: "Ця Мелоні, фашистська тварюка, яка зрадила своїх виборців, тому що балотувалась із зовсім іншими гаслами… Але зрада — це її друге ім’я. Вона зрадила і Трампа, якому раніше присягала на вірність".
Реакція Риму
- На заяву росіянина відреагував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він викликав російського посла, щоб висловити офіційний протест.
"Я викликав російського посла Парамонова до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з дуже серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Владіміром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем’єр-міністра Джорджі Мелоні, якій я висловлюю свою повну солідарність і підтримку", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681374/
значить остаточно розпрощався з озером комо?
а, так нє хотєлось уєжать. било как дома. так уютно......
запив вофка свої дачки на Комо водичкою з одноімєнного озера.
най родной бєрьозовий сок в підмосковному Новому Ієрусалимі лиже
От і казиться зажопник.
дві віли у солов'я на Комо одібрали
Посол Росії Афоня...
Забудь про свої італійські маєтки.