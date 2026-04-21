Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и с#кой: МИД Италии вызвал посла РФ
Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме после того, как российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу обрушился с оскорблениями на премьер-министра страны Джорджи Мелони и назвал её "фашисткой".
Об этом пишет Ansa, передает Цензор.НЕТ.
Ругательства пропагандиста РФ
В эфире шоу "Полный контакт" Соловьев нецензурно высказывается в адрес Мелони: сначала на итальянском, а затем на русском языке. Пропагандист называл итальянского премьера "фашисткой", "сертифицированной идиоткой", "плохой женщиной" и "с#ка Мелони".
После этого Соловьев продолжил оскорблять Мелони на русском языке: "Эта Мелони, фашистская тварь, которая предала своих избирателей, потому что баллотировалась с совершенно другими лозунгами… Но предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому раньше клялась в верности".
Реакция Рима
- На заявление россиянина отреагировал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест.
"Я вызвал российского посла Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку", — написал он.
https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681374/
значить остаточно розпрощався з озером комо?
а, так нє хотєлось уєжать. било как дома. так уютно......
От і казиться зажопник.
Посол Росії Афоня...
Забудь про свої італійські маєтки.