Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и с#кой: МИД Италии вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме после того, как российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу обрушился с оскорблениями на премьер-министра страны Джорджи Мелони и назвал её "фашисткой".

Ругательства пропагандиста РФ

В эфире шоу "Полный контакт" Соловьев нецензурно высказывается в адрес Мелони: сначала на итальянском, а затем на русском языке. Пропагандист называл итальянского премьера "фашисткой", "сертифицированной идиоткой", "плохой женщиной" и "с#ка Мелони".

После этого Соловьев продолжил оскорблять Мелони на русском языке: "Эта Мелони, фашистская тварь, которая предала своих избирателей, потому что баллотировалась с совершенно другими лозунгами… Но предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому раньше клялась в верности".

Реакция Рима

  • На заявление россиянина отреагировал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест.

"Я вызвал российского посла Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку", — написал он.

Топ комментарии
+13
отакої!
значить остаточно розпрощався з озером комо?
а, так нє хотєлось уєжать. било как дома. так уютно......
21.04.2026 21:37 Ответить
+8
Розповідав мені дідусь, царство йому небесне, а йому його дідусь, як москалі бунтують. Коротше вийдуть на площу щось там оруть, кричать, а губернатор викотить їм дві бочки горілки по 200 літрів, всі понажиралися, пісні співають, цілуються, бьються, ну все як має бути в них. Вже цар кльовий і розійшлися ( розповзлися) по домівках. От і кінець бунту.
21.04.2026 21:39 Ответить
+8
Набагато ефективніше, було б відминити візи декільком десяткам дружин/коханкам із верхніх ешелонів влади рф, що б вони не змогли в черговий раз "пошопитись" у Мілані... І вказати, що це саме через соловйова. Він би вже завтра на колінах вибачався в прямому ефірі.
21.04.2026 21:56 Ответить
І? Що? Може почнуть русо туристо з Італії видвигати🤔. Та ну , маячня якась, насниться ж😸
21.04.2026 21:33 Ответить
Орки до революції готуються на балотнай площі!!
https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681374/
21.04.2026 21:35 Ответить
******* на расєє бунтувати. Встануть перед барським домом на калєні, та бунтують. І розуміють що бунтують і все одно стоять
21.04.2026 21:58 Ответить
💯
21.04.2026 22:14 Ответить
реальний протест парашному послу андруші карлову, був зробив лиш Мевлют Мерт Алтынташ в 2016 році! ото був справді протест, а не бла-бла-бла.
21.04.2026 21:41 Ответить
Солов'йов той, семіт. Ніззя. І Мішустін, премьер РФ теж. Конешно, скоро слугі народа всім нашим понашивають жовті зірки, что би народ знав чітко, це семіт або не семіт.
21.04.2026 21:43 Ответить
Італійці, почніть з того що не давайте шенгенські візи покидкам з рашкі!!!! Вони кругом вихваляться що отримати шенгенську візу через Італію, розповідаючи всім, для них не проблема. Ну ось вам італійці і результат вашої толерантності і дружби з ******!
21.04.2026 21:43 Ответить
Добре цього пропагандона торкнуло, мабуть Мелоні щось хороше зробила
21.04.2026 21:44 Ответить
Так у нього віллу в Італії забрали. 😁
От і казиться зажопник.
21.04.2026 21:47 Ответить
Так то ж ніби ще до Мелоні...
21.04.2026 21:49 Ответить
Ой... То вже нюанси. Широка кацапська натура сере квадратно-гніздовим методом.
21.04.2026 22:01 Ответить
Посол Росії Парамонов.
Посол Росії Афоня...
21.04.2026 21:45 Ответить
"Тепер точно"
Забудь про свої італійські маєтки.
21.04.2026 21:54 Ответить
А до того ж все це говориться на державному телебаченні раші... На першій кнопці державного тб.
21.04.2026 21:56 Ответить
Це напевно б спрацювало. Кацапки вміють виносити мозок своїм "папікам"...
21.04.2026 21:59 Ответить
Як діти.... ще й досі не зрозуміли що рашистам наср4ти на ті "ноти протесту" чи ще щось, рашист тільки розуміє удар у голову , бажано чимось важким.... й то не надовго , переболило й рашист знову за своє "можємпафтаріть".
21.04.2026 22:02 Ответить
Вот и проверим итальянцев на вшивость. Если сегодня ночью не сгорит вилла на озере Комо этого киздюка---- значит слабаки, только макароны жрать спецы.
21.04.2026 22:09 Ответить
Макаронів в Італії ніту - як вони можуть їсти те чого ніту ?
21.04.2026 22:12 Ответить
Шкода що у країнах ЄС до сих пір є посольства Свинорилії а також скотоморді туристи.
21.04.2026 22:11 Ответить
Соловей,соловей, пташечка! Договоришся...
21.04.2026 22:16 Ответить
 
 