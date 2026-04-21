Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и с#кой: МИД Италии вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла в Риме после того, как российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу обрушился с оскорблениями на премьер-министра страны Джорджи Мелони и назвал её "фашисткой".

Об этом пишет Ansa, передает Цензор.НЕТ.

Ругательства пропагандиста РФ

В эфире шоу "Полный контакт" Соловьев нецензурно высказывается в адрес Мелони: сначала на итальянском, а затем на русском языке. Пропагандист называл итальянского премьера "фашисткой", "сертифицированной идиоткой", "плохой женщиной" и "с#ка Мелони".

После этого Соловьев продолжил оскорблять Мелони на русском языке: "Эта Мелони, фашистская тварь, которая предала своих избирателей, потому что баллотировалась с совершенно другими лозунгами… Но предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому раньше клялась в верности".

Реакция Рима

На заявление россиянина отреагировал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест.

"Я вызвал российского посла Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с очень серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку", — написал он.

