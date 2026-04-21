Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, що хмара диму від палаючого НПЗ у Туапсе простягнулася більш ніж на 300 км і досягла Ставрополя.
Як повідомляє Цензор НЕТ, супутниковий знімок NASA Worldview від 21 квітня зафіксував масштабне задимлення від резервуарів із нафтою.
За даними "Радіо Свобода", шлейф диму простягнувся більш ніж на 300 кілометрів і дістався Ставрополя.
Пожежа на нафтопереробному заводі триває вже кілька днів.
Загоряння сталося після серії атак у ніч на 19 квітня: українські дрони двічі протягом тижня завдавали ударів по НПЗ, а також по порту Туапсе.
Влада Кубані підтвердила падіння уламків безпілотника поблизу морського порту в Єйську, однак заперечує факт займання.
греттаааааа.......
грета тумблєр, твій вихід!!!
Ось вам сруськаі, і ******* день!! Четвертия суткі, палають НПЗ та нафтові сховища орків сруськіх, а кінця і не видко!!
Запарєбрікавим радість…
A fire in the sky!
дим з гуми..Гарно тягнеться.
