Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких видно, що хмара диму від палаючого НПЗ у Туапсе простягнулася більш ніж на 300 км і досягла Ставрополя.

Як повідомляє Цензор НЕТ, супутниковий знімок NASA Worldview від 21 квітня зафіксував масштабне задимлення від резервуарів із нафтою.

За даними "Радіо Свобода", шлейф диму простягнувся більш ніж на 300 кілометрів і дістався Ставрополя.

Пожежа на нафтопереробному заводі триває вже кілька днів.

Загоряння сталося після серії атак у ніч на 19 квітня: українські дрони двічі протягом тижня завдавали ударів по НПЗ, а також по порту Туапсе.

Влада Кубані підтвердила падіння уламків безпілотника поблизу морського порту в Єйську, однак заперечує факт займання.

Дивіться також: Мешканка Туапсе скаржиться на пожежі та нафтові опади: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВIДЕО

Читайте також: З російського Туапсе тікають танкери через атаку дронів

NASA НПЗ пожежа атака ЗСУ дрони Сили безпілотних систем Туапсе Ставропольський край РФ
грета!
греттаааааа.......
грета тумблєр, твій вихід!!!
Вона тепер по палестинцях виступає. Там гонорари кращі.
І НЄФТЄдим атєчєства ************ сладок і пріятєн!
грета!
греттаааааа.......
грета тумблєр, твій вихід!!!
Вона тепер по палестинцях виступає. Там гонорари кращі.
Саме так, вона ж по тваринках.
А дим атєчіства для московітаф, і сладок, і пріятєн!!
Ось вам сруськаі, і ******* день!! Четвертия суткі, палають НПЗ та нафтові сховища орків сруськіх, а кінця і не видко!!
Запарєбрікавим радість…
І НЄФТЄдим атєчєства ************ сладок і пріятєн!
швидкість!
Нехай і Ставрополь дихне на повні груди
знатная двіжуха...
Цьому б ди б ілу ще б хто самокат подарував 😈
А замість мікроХВона гумовий йух
За нпз гарно горить 🔥 😸. Та тиждень новин про Туапсе. Щоб не вийшло поки воно горить, а ми радіймо пару сел/містечок на фоні, точніше поза увагою, не перейшло кацапам.
Як одне корелюється з іншим? Ну що жа маячня?
Просто як на мене най згорить все болото, та чомусь помітив чим більше чого занадто позитивного в новинах то знач на горизонті якась ср*ка... Це напевно в мене така зневіра.
дим чорний! когось вялікого в туапсе "вибирають", та ніяк не виберуть! ))
нажаль не радіоактивний дим
Бальнеологічний курорт Туапсе.
Як там казали: - Дышите глубже, проезжаем Туапсе!
Так це ми ще і не починали !
Smoke on the water

A fire in the sky!
Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя
дим з гуми..Гарно тягнеться.
Треба добавити. Там же ще цілі резервуари залишилися. Травити кацапню як тарганів.
нарід підписуйте петицію.👈
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688 Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію.
У чорній-чорній галактиці, на чорній-чорній планеті...
Схоже на тінь чорного лебедя.
здєсь фсьо так по домашнєму . так душевно просто нє хочєтся уєзжать
