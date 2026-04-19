Дрони атакували Краснодарський край РФ: в районі порту лунали вибухи, зафіксовано дим. ФОТО
У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт.
Про це пише телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Влада Кубані підтвердила падіння уламків безпілотника поблизу морського порту в Єйську, однак заперечує факт займання.
Водночас OSINT-аналіз ASTRA, спираючись на фото від очевидців, встановив орієнтовну площу займання в порту Єйська.
Більше про порт
Єйський морський порт — універсальний порт на Азовському морі в місті Єйськ Краснодарського краю. Через нього щорічно проходить від 3 до 4,5 млн тонн вантажів, переважно зерно, вугілля, нафтопродукти, а також метали та наливні вантажі.
- Через невелику глибину Азовського моря порт приймає судна обмеженої тоннажності.
- Він відіграє важливу роль у логістиці Азово-Чорноморського басейну.
- Також вантажі з Єйського морського порту доставляються до країн Середземного моря, наприклад, до Єгипту.
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли, море синее зажгли..
Тиресна, мокши чим гасили? Як у казці?)))
абсолютно легітімна ціль для СОУ,
не херсонська поверхівка ні разу.