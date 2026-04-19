УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7786 відвідувачів онлайн
Новини Удари по нафтопортах РФ
5 529 11

Дрони атакували Краснодарський край РФ: в районі порту лунали вибухи, зафіксовано дим. ФОТО

У ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт.

Про це пише телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Влада Кубані підтвердила падіння уламків безпілотника поблизу морського порту в Єйську, однак заперечує факт займання.

Водночас OSINT-аналіз ASTRA, спираючись на фото від очевидців, встановив орієнтовну площу займання в порту Єйська.

Нічна атака на Краснодарський край

Більше про порт 

Єйський морський порт — універсальний порт на Азовському морі в місті Єйськ Краснодарського краю. Через нього щорічно проходить від 3 до 4,5 млн тонн вантажів, переважно зерно, вугілля, нафтопродукти, а також метали та наливні вантажі.

  • Через невелику глибину Азовського моря порт приймає судна обмеженої тоннажності.
  • Він відіграє важливу роль у логістиці Азово-Чорноморського басейну.
  • Також вантажі з Єйського морського порту доставляються до країн Середземного моря, наприклад, до Єгипту.

Автор: 

порт (2150) атака (1358) Краснодарський край РФ (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Азовське море горить... А далі, в самому Краснодарі?
показати весь коментар
19.04.2026 02:03 Відповісти
То все Чуковський)))

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли, море синее зажгли..

Тиресна, мокши чим гасили? Як у казці?)))
показати весь коментар
19.04.2026 02:13 Відповісти
Нічим... Тепер вони просто ставлять "водяну завісу", щоб не допустить перекидання вогню на невражені цистерни з танками, і чекають, поки в ураженій цистерні не вигорить пальне. Бо для гасіння потрібен піноутворювач, який перекриває доступ кисню до "горючки" - а у кацапів його "катма"...
показати весь коментар
19.04.2026 07:30 Відповісти
Тоді можна ще хімпром кошмарити...толуол теж водою на гасять..буде довго горіти..
показати весь коментар
19.04.2026 08:33 Відповісти
Ну, то "вже таке"... По чому можуть - по тому й б'ють... Я так думаю - кацапи "чисту оборонку" прикривають не так, як НПЗ, з нафтобазами...
показати весь коментар
19.04.2026 08:54 Відповісти
Ну то не чиста оборонка...толуол використовують навіть у лаку для нігтів..
показати весь коментар
19.04.2026 09:46 Відповісти
Нітрогліцерин теж використовується, як ліки... Але основне застосування - виготовлення вибухівки...
показати весь коментар
19.04.2026 09:55 Відповісти
Ґєйський свинячий порт 😁😁😁
показати весь коментар
19.04.2026 02:06 Відповісти
нормальний кацапнявий порт,
абсолютно легітімна ціль для СОУ,
не херсонська поверхівка ні разу.
показати весь коментар
19.04.2026 03:06 Відповісти
нам дим атечєстьва и сладак и приятєн..епта..
показати весь коментар
19.04.2026 07:24 Відповісти
А па аерадрому па аерадрому?
показати весь коментар
19.04.2026 07:26 Відповісти
 
 