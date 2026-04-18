Дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську та нафтобази в РФ

Безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Самарській області та об’єктах паливної інфраструктури в інших регіонах Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вранці 18 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ Самарської області.

За даними моніторингових ресурсів, близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи - очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків.

У східній та північній частинах міста спостерігали яскраві спалахи в небі. Після атаки над Новокуйбишевському здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

Росіяни повідомляють, що в місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим "Килим" (заборона на польоти).

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев близько 03:00 оголосив про загрозу атаки БпЛА в регіоні, однак сам удар на момент публікації не коментував.

Серед імовірних об'єктів - Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть". Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено НПЗ "Туапсинський", засоби ППО, пункти управління та райони зосередження росіян, - Генштаб

Удари по нафтобазах

У ніч на 18 квітня в різних регіонах РФ зафіксовано атаки безпілотників, після яких виникли пожежі на об’єктах паливної інфраструктури.

Зокрема, у Тихорецьку Краснодарського краю загорілася нафтобаза. За даними оперштабу, загиблих і постраждалих немає, до гасіння залучили понад 200 людей і десятки одиниць техніки.

У Севастополі, в районі Казачої бухти, спалахнув резервуар із залишками пального. За словами призначеного РФ "губернатора" Михайло Развожаєв, займання сталося після падіння збитого дрона. Він стверджує, що постраждалих немає, а пожежа не вплине на забезпечення міста паливом.

Також повідомлялося про загоряння в районі порту Висоцьк у Ленінградській області під час атаки БпЛА. Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що пожежу ліквідовують, постраждалих немає. За його словами, за ніч сили ППО нібито збили 27 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російському Туапсе горить НПЗ після атаки дронів. СУПУТНИКОВЕ ФОТО