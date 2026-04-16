Уражено НПЗ "Туапсинський", засоби ППО, пункти управління та райони зосередження росіян, - Генштаб

Учора та в ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Туапсинський"

Уражено нафтопереробний завод "Туапсинський" (Туапсе, Краснодарський край, рф).

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Зазначається, що масштаби збитків уточнюються.

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Ураження на ТОТ

Окрім цього, завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (БРК "Бастион") (Севастополь, ТОТ АР Крим).

Також українські воїни уразили засоби ППО противника:

зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.),

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" (Феодосія, ТОТ АР Крим),

зенітний ракетний комплекс "Оса" (Водяне, ТОТ Донецької обл.).

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Пункти управління БпЛА та жива сила

Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.

Повідомляється, що втрати противника уточнюються.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у ніч на 16 квітня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) зафіксовано атаку безпілотників.

Пізніше було опубліковано супутниковий знімок наслідків удару у місті Туапсе Краснодарського краю РФ, де горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників. На фото видно, що дим від пожежі поширився на понад 100 кілометрів.