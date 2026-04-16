Уражено НПЗ "Туапсинський", засоби ППО, пункти управління та райони зосередження росіян, - Генштаб
Учора та в ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ "Туапсинський"
Уражено нафтопереробний завод "Туапсинський" (Туапсе, Краснодарський край, рф).
Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті.
Зазначається, що масштаби збитків уточнюються.
Ураження на ТОТ
Окрім цього, завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (БРК "Бастион") (Севастополь, ТОТ АР Крим).
Також українські воїни уразили засоби ППО противника:
- зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.),
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" (Феодосія, ТОТ АР Крим),
- зенітний ракетний комплекс "Оса" (Водяне, ТОТ Донецької обл.).
Пункти управління БпЛА та жива сила
Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.
Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.
Повідомляється, що втрати противника уточнюються.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що у ніч на 16 квітня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) зафіксовано атаку безпілотників.
Пізніше було опубліковано супутниковий знімок наслідків удару у місті Туапсе Краснодарського краю РФ, де горить нафтопереробний завод після атаки безпілотників. На фото видно, що дим від пожежі поширився на понад 100 кілометрів.
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