Поражены НПЗ "Туапсинский", средства ПВО, пункты управления и районы сосредоточения россиян, - Генштаб

Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

НПЗ "Туапсинский"

Поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ).

Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте.

Отмечается, что масштабы ущерба уточняются.

Поражения на ВОТ

Кроме того, нанесен удар по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК "Бастион") (Севастополь, ТОТ АР Крым).

Также украинские воины поразили средства ПВО противника:

зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" (Багатовка, ВОТ Запорожской обл.),

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" (Феодосия, ВОТ АР Крым),

зенитный ракетный комплекс "Оса" (Водяное, ВОТ Донецкой обл.).

Пункты управления БПЛА и живая сила

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА противника в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

Также нанесены удары по живой силе противника в районах населенных пунктов Родинское и Затышное Донецкой области, а также по пункту управления врага в районе Ривнополя в Донецкой области.

Сообщается, что потери противника уточняются.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников.

Позже был опубликован спутниковый снимок последствий удара в городе Туапсе Краснодарского края РФ, где горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников. На фото видно, что дым от пожара распространился на более чем 100 километров.