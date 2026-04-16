Поражены НПЗ "Туапсинский", средства ПВО, пункты управления и районы сосредоточения россиян, - Генштаб
Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
НПЗ "Туапсинский"
Поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ).
Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте.
Отмечается, что масштабы ущерба уточняются.
Поражения на ВОТ
Кроме того, нанесен удар по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК "Бастион") (Севастополь, ТОТ АР Крым).
Также украинские воины поразили средства ПВО противника:
- зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" (Багатовка, ВОТ Запорожской обл.),
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" (Феодосия, ВОТ АР Крым),
- зенитный ракетный комплекс "Оса" (Водяное, ВОТ Донецкой обл.).
Пункты управления БПЛА и живая сила
Кроме того, поражены пункты управления БПЛА противника в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.
Также нанесены удары по живой силе противника в районах населенных пунктов Родинское и Затышное Донецкой области, а также по пункту управления врага в районе Ривнополя в Донецкой области.
Сообщается, что потери противника уточняются.
Что предшествовало
Накануне сообщалось, что в ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников.
Позже был опубликован спутниковый снимок последствий удара в городе Туапсе Краснодарского края РФ, где горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников. На фото видно, что дым от пожара распространился на более чем 100 километров.
