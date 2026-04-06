Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске и самолету-амфибии Бе-12 противника, - Генштаб

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Поражение целей противника

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи во временно оккупированном Крыму. Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — добавили в Генштабе.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в России в Новороссийске зафиксирована атака дронов на терминал "Шесхарис". Есть сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов

