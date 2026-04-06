Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске и самолету-амфибии Бе-12 противника, - Генштаб

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Новороссийске

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Также был сбит вражеский самолет-амфибия Бе-12 в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Поражение целей противника

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи во временно оккупированном Крыму. Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — добавили в Генштабе.

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что в России в Новороссийске зафиксирована атака дронов на терминал "Шесхарис". Есть сообщения о пожаре, падении обломков и возможных повреждениях жилых домов

Ммммм
Нарешті добра новина в тумані зеленої плісняви марофонограя
06.04.2026 17:57 Ответить
Жаль тільки - ті Б-12, колись були нашими...
06.04.2026 18:01 Ответить
І ба6ато чого колишнього нашого проти нас зараз використовують..
06.04.2026 18:03 Ответить
Были. Как и большая часть Азовской флотилии и кораблей погранслужбы. Не до сантиментов.
06.04.2026 18:05 Ответить
І не тільки... Та флотилія і кораблі - тільки "вершина айсбергу"... Я служив, колись, в Криму - тому трохи розбираюся...
06.04.2026 18:12 Ответить
ну тоді Ви знаєте, що після "повторного" прийняття "на озброєння" цих літаків в ВМС України всі пілоти, які на них літали уже були давно на "пенсіоні" і після ремонту на АРЗ літали спочатку льотчики-випробувачі... і переганяли потім із АРЗ на льотну базу!
06.04.2026 18:45 Ответить
"Літаючі" Бе-12 в 2014 році перелетіли на материкову частину України! А на Качі ті літачки були не в складі ПС ЗСУ або авіації ВМС України!
06.04.2026 18:24 Ответить
Не всі перелетіли...
06.04.2026 18:26 Ответить
Поки ЗСУ розбирають кацапню, лохторат мріє про "рехферендум", здачу територій та рабство.
06.04.2026 17:59 Ответить
А казали тут - договорняк, договорняк...
06.04.2026 17:59 Ответить
Шесхарис - нагадує приспів пісні Venus групи Shoking Blue, 1969
"She's got it
Yeah, baby, she's got it"
06.04.2026 18:04 Ответить
"Шізгара". Співає Марішка Вереш
06.04.2026 18:45 Ответить
Внаслідок вибуху на підприємстві «Сібура» у Нижньокамську (Татарстан),
число загиблих збільшилося до 11 осіб. Плюс 70 поранених.
06.04.2026 18:09 Ответить
Файненько, але було б більше - було б ліпше.
06.04.2026 18:42 Ответить
 
 