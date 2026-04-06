Сили оборони уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 противника, - Генштаб
У ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Також уражено ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження цілей противника
"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога", - сказано в повідомленні.
Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.
Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
Окрім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі в тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали в Генштабі.
Що передувало
Напередодні повідомлялося, що у Росії в Новоросійську зафіксовано атаку дронів на термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
число загиблих збільшилося до 11 осіб. Плюс 70 поранених.
Нарешті добра новина в тумані зеленої плісняви марофонограя
"She's got it
Yeah, baby, she's got it"