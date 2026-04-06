Сили оборони уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 противника, - Генштаб

У ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Також уражено ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження цілей противника

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога", - сказано в повідомленні.

Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі в тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали в Генштабі.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у Росії в Новоросійську зафіксовано атаку дронів на термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків

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