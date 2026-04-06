УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Атаки по нафтопереробній галузі РФ
5 020 30

Сили оборони уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську та літак-амфібію Бе-12 противника, - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Новоросійську

У ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Також уражено ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ураження цілей противника

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога", - сказано в повідомленні.

Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ. Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі в тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - додали в Генштабі.

Дивіться також: Супутник зафіксував пошкодження НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі. ВIДЕО

Що передувало

Напередодні повідомлялося, що у Росії в Новоросійську зафіксовано атаку дронів на термінал "Шесхаріс". Є повідомлення про пожежу, падіння уламків та можливі пошкодження житлових будинків

Читайте також: Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ, - The Telegraph

Автор: 

Генштаб ЗС (8646) НПЗ (1105) росія (70808) атака (1806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Внаслідок вибуху на підприємстві «Сібура» у Нижньокамську (Татарстан),
число загиблих збільшилося до 11 осіб. Плюс 70 поранених.
показати весь коментар
06.04.2026 18:09 Відповісти
+5
Ммммм
Нарешті добра новина в тумані зеленої плісняви марофонограя
показати весь коментар
06.04.2026 17:57 Відповісти
+5
Шесхарис - нагадує приспів пісні Venus групи Shoking Blue, 1969
"She's got it
Yeah, baby, she's got it"
показати весь коментар
06.04.2026 18:04 Відповісти

Завантаження...

 
 