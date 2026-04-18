Беспилотники атаковали ряд нефтяных объектов в РФ

Беспилотники нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и объектам топливной инфраструктуры в других регионах России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Утром 18 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск Самарской области.

По данным мониторинговых ресурсов, около 04:30 по местному времени в Новокуйбышевске раздались взрывы - очевидцы насчитали не менее 6–8 громких звуков.

В восточной и северной частях города наблюдали яркие вспышки в небе. После атаки над Новокуйбышевском поднялся густой черный дым, а на территории завода вспыхнул пожар.

Россияне сообщают, что в городе звучит сирена воздушной тревоги, а в аэропорту введен режим "Ковёр" (запрет на полеты).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 03:00 объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе, однако сам удар на момент публикации не комментировал.

Среди вероятных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть". Это один из ключевых НПЗ на Поволжье, его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Удары по нефтебазам

В ночь на 18 апреля в различных регионах РФ зафиксированы атаки беспилотников, после которых возникли пожары на объектах топливной инфраструктуры.

В частности, в Тихорецке Краснодарского края загорелась нефтебаза. По данным оперштаба, погибших и пострадавших нет, к тушению привлекли более 200 человек и десятки единиц техники.

В Севастополе, в районе Казачьей бухты, загорелся резервуар с остатками топлива. По словам назначенного РФ "губернатора" Михаила Развожаева, возгорание произошло после падения сбитого дрона. Он утверждает, что пострадавших нет, а пожар не повлияет на обеспечение города топливом.

Также сообщалось о возгорании в районе порта Высоцк в Ленинградской области во время атаки БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что пожар ликвидируют, пострадавших нет. По его словам, за ночь силы ПВО якобы сбили 27 дронов.

