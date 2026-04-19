Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта раздавались взрывы, зафиксирован дым. ФОТО

В ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался порт.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

В то же время OSINT-анализ ASTRA, опираясь на фото очевидцев, установил ориентировочную площадь возгорания в порту Ейска.

Ночная атака на Краснодарский край

Подробнее о порту 

Ейский морской порт — универсальный порт на Азовском море в городе Ейск Краснодарского края. Через него ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы.

  • Из-за небольшой глубины Азовского моря порт принимает суда ограниченной тоннажности.
  • Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна.
  • Также грузы из Ейского морского порта доставляются в страны Средиземноморья, например, в Египет.

Топ комментарии
Азовське море горить... А далі, в самому Краснодарі?
показать весь комментарий
19.04.2026 02:03 Ответить
То все Чуковський)))

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли, море синее зажгли..

Тиресна, мокши чим гасили? Як у казці?)))
показать весь комментарий
19.04.2026 02:13 Ответить
Нічим... Тепер вони просто ставлять "водяну завісу", щоб не допустить перекидання вогню на невражені цистерни з танками, і чекають, поки в ураженій цистерні не вигорить пальне. Бо для гасіння потрібен піноутворювач, який перекриває доступ кисню до "горючки" - а у кацапів його "катма"...
показать весь комментарий
19.04.2026 07:30 Ответить
Тоді можна ще хімпром кошмарити...толуол теж водою на гасять..буде довго горіти..
показать весь комментарий
19.04.2026 08:33 Ответить
Ну, то "вже таке"... По чому можуть - по тому й б'ють... Я так думаю - кацапи "чисту оборонку" прикривають не так, як НПЗ, з нафтобазами...
показать весь комментарий
19.04.2026 08:54 Ответить
Ну то не чиста оборонка...толуол використовують навіть у лаку для нігтів..
показать весь комментарий
19.04.2026 09:46 Ответить
Нітрогліцерин теж використовується, як ліки... Але основне застосування - виготовлення вибухівки...
показать весь комментарий
19.04.2026 09:55 Ответить
нам дим атечєстьва и сладак и приятєн..епта..
показать весь комментарий
19.04.2026 07:24 Ответить
А па аерадрому па аерадрому?
показать весь комментарий
19.04.2026 07:26 Ответить
 
 