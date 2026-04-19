Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта раздавались взрывы, зафиксирован дым. ФОТО

В ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался порт.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

В то же время OSINT-анализ ASTRA, опираясь на фото очевидцев, установил ориентировочную площадь возгорания в порту Ейска.

Подробнее о порту

Ейский морской порт — универсальный порт на Азовском море в городе Ейск Краснодарского края. Через него ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы.

Из-за небольшой глубины Азовского моря порт принимает суда ограниченной тоннажности.

Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна.

Также грузы из Ейского морского порта доставляются в страны Средиземноморья, например, в Египет.

