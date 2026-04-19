Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта раздавались взрывы, зафиксирован дым. ФОТО
В ночь на 19 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался порт.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.
В то же время OSINT-анализ ASTRA, опираясь на фото очевидцев, установил ориентировочную площадь возгорания в порту Ейска.
Подробнее о порту
Ейский морской порт — универсальный порт на Азовском море в городе Ейск Краснодарского края. Через него ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы.
- Из-за небольшой глубины Азовского моря порт принимает суда ограниченной тоннажности.
- Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна.
- Также грузы из Ейского морского порта доставляются в страны Средиземноморья, например, в Египет.
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли, море синее зажгли..
Тиресна, мокши чим гасили? Як у казці?)))
абсолютно легітімна ціль для СОУ,
не херсонська поверхівка ні разу.