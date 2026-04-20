З російського Туапсе тікають танкери через атаку дронів

Танкери залишають Туапсе

Танкери залишають порт Туапсе та переходять до Новоросійська на тлі загрози нових атак дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Падіння активності в порту Туапсе

Повідомляється, що за останню добу завантаженість порту Туапсе суттєво знизилася — показники впали майже вдвічі у порівнянні із середніми значеннями. За даними спостережень, до порту зайшло лише три судна.

Серед них щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще одне судно аналогічного типу залишило порт протягом доби. Водночас очікується прибуття додаткових кораблів, зокрема суховантажу зі Стамбула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію і три склади боєприпасів ворога, - Генштаб

Зростання навантаження на Новоросійськ

Паралельно спостерігається збільшення активності в порту Новоросійська, який розташований приблизно за 160 кілометрів від Туапсе. За добу туди зайшло 26 суден, що приблизно на 20% більше, ніж у попередні дні.

Основний потік становлять нафтові танкери, контейнеровози та суховантажні судна. Очікується, що така тенденція збережеться і найближчим часом.

  • Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України вдруге за тиждень атакували далекобійними ударними безпілотниками один із найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

Також дивіться: Росіянка плаче і скаржиться на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВIДЕО

Топ коментарі
рухається кацапня - двіжуха!
все як просили....
20.04.2026 20:48 Відповісти
До новоросійська 160 км не дуже і велика відстань щоб поправить положення.
20.04.2026 20:46
20.04.2026 20:46 Відповісти
гребуть вінтами
20.04.2026 20:45 Відповісти
гребуть вінтами
20.04.2026 20:45 Відповісти
До новоросійська 160 км не дуже і велика відстань щоб поправить положення.
20.04.2026 20:46
20.04.2026 20:46 Відповісти
"Тікать і ховаться" - не значить "закачуваться"... Бо у Новоросійську наші теж недавно, по терміналу вдарили... Не будуть же вони, брать казахську нафту - на другому боці бухти, і приносить доход Казахстану?
20.04.2026 21:03
20.04.2026 21:03 Відповісти
рухається кацапня - двіжуха!
все як просили....
20.04.2026 20:48 Відповісти
Пора, бомбіть і долбіть новоросійськ!
20.04.2026 20:49
20.04.2026 20:49 Відповісти


Вообще не хочу уезжать из Туапсе, из Новороссийска! Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему.....
20.04.2026 20:50
20.04.2026 20:50 Відповісти
Ну правильно, поближче до України, щоб ми на паливо для безпілотників менше витрачали
20.04.2026 20:51
20.04.2026 20:51 Відповісти
Так тікають чи переходять?
20.04.2026 20:58 Відповісти
"Вирівнюють лінію фронту на заплановані позиції"- якщо не помиляюсь то це так писалося в совєцкій коли кразножопі тікали від коричневожопих в так звану вов.
20.04.2026 21:19
20.04.2026 21:19 Відповісти
Перемаструбація,кароче!
20.04.2026 21:19 Відповісти
Ой треба треба попереджувальний вогонь !! щоб всякий танкер боявся навіть близько підійти на туапсюку
20.04.2026 21:22
20.04.2026 21:22 Відповісти
Висновок напршується сам собою- наступною ціллю для атаки має бути знову Новоросійськ....
20.04.2026 21:36
20.04.2026 21:36 Відповісти
 
 