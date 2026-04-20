З російського Туапсе тікають танкери через атаку дронів
Танкери залишають порт Туапсе та переходять до Новоросійська на тлі загрози нових атак дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Падіння активності в порту Туапсе
Повідомляється, що за останню добу завантаженість порту Туапсе суттєво знизилася — показники впали майже вдвічі у порівнянні із середніми значеннями. За даними спостережень, до порту зайшло лише три судна.
Серед них щонайменше один нафтовий танкер, який став на якір поблизу узбережжя. Ще одне судно аналогічного типу залишило порт протягом доби. Водночас очікується прибуття додаткових кораблів, зокрема суховантажу зі Стамбула.
Зростання навантаження на Новоросійськ
Паралельно спостерігається збільшення активності в порту Новоросійська, який розташований приблизно за 160 кілометрів від Туапсе. За добу туди зайшло 26 суден, що приблизно на 20% більше, ніж у попередні дні.
Основний потік становлять нафтові танкери, контейнеровози та суховантажні судна. Очікується, що така тенденція збережеться і найближчим часом.
все як просили....
Вообще не хочу уезжать из Туапсе, из Новороссийска! Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему.....