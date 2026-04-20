Подвійний удар ЗСУ по НПЗ в російському Туапсе: спалахнула масштабна пожежа. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Збройні Сили України вдруге за тиждень атакували далекобійними ударними безпілотниками один із найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.
На супутниковому фото, яке оприлюднило видання "Радіо Свобода", видно величезний стовп чорного диму, передає Цензор.НЕТ.
На ньому видно, що нова пожежа, яка виникла після другого поспіль удару з боку України, зайнялася ближче до морського порту, звідки відвантажують нафту.
Туапсинський НПЗ вже був під атакою 16 квітня, після цього пожежа на об'єкті тривала кілька днів.
Хто був залучений до операції
За словами Бровді, атаку реалізували підрозділи глибинного ураження "Птахи Мадяра", а також Сили спеціальних операцій ЗСУ і Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Що передувало?
- У ніч на 20 квітня безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. На місці атаки виникла масштабна пожежа.
