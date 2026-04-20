Уражено НПЗ у Туапсе, нафтобазу в Криму та 2 ворожі кораблі, - Генштаб
У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по НПЗ у Туапсе
Зокрема, як зазначається, повторно уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.
Удар по нафтобазі в Криму
Окрім того, уражено нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому українському Криму.
Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.
Удар по кораблях РФ
Також підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (ТОТ АР Крим) - великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Інші ураження
- Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область рф).
- Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://streamable.com/clffqu