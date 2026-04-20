Уражено НПЗ у Туапсе, нафтобазу в Криму та 2 ворожі кораблі, - Генштаб

У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по НПЗ у Туапсе

Зокрема, як зазначається, повторно уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Також дивіться: Росіянка плаче і скаржиться на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВIДЕО

Удар по нафтобазі в Криму

Окрім того, уражено нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому українському Криму.

Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора.

Удар по кораблях РФ

Також підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі (ТОТ АР Крим) - великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також дивіться: Дрони атакували порт і НПЗ у Туапсе: масштабна пожежа. ВIДЕО

Інші ураження

  • Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область рф).
  • Також уражено склад БпЛА у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт ворога поблизу Благодатного на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

Красави!Слава ЗСУ!Слава Україні!
20.04.2026 13:56 Відповісти
🔥Великі десантні кораблі та російська РЛС у Криму ― "Примари" ГУР уразили дороговартісні цілі агресора (відео)

https://streamable.com/clffqu
20.04.2026 14:19 Відповісти
20.04.2026 14:23 Відповісти
Такі новини приємно читати . Слава ЗСУ та ССО !
20.04.2026 14:42 Відповісти
Постарались в годовщину рождения известного художника)) думаю не совпадение)
20.04.2026 16:14 Відповісти
 
 