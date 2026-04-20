Поражены НПЗ в Туапсе, нефтебаза в Крыму и 2 вражеских корабля, - Генштаб

В ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по НПЗ вТуапсе

В частности, как отмечается, повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Удар по нефтебазе в Крыму

Кроме того, поражена нефтебаза "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.

Поражение указанных объектов снижает возможности по обеспечению топливом воинских подразделений российского агрессора.

Удар по кораблям РФ

Также подтверждено поражение этой ночью целей в Севастополе (ВОТ АР Крым) - большого десантного корабля проекта 1171 и большого десантного корабля проекта 775. Степень повреждений уточняется.

Другие поражения

Кроме того, поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Урзуф (ВОТ Донецкой области) и Локня (Белгородская область РФ).

Также поражен склад БПЛА в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт врага вблизи Благодатного в Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.