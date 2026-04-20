Двойной удар ВСУ по НПЗ в российском Туапсе: начался масштабный пожар СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Вооруженные Силы Украины во второй раз за неделю нанесли удар дальнобойными ударными беспилотниками по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Туапсе Краснодарского края РФ. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

На спутниковом фото, опубликованном изданием "Радио Свобода", виден огромный столб черного дыма, передает Цензор.НЕТ.

На нем видно, что новый пожар, возникший после второго подряд удара со стороны Украины, разгорелся ближе к морскому порту, откуда отгружают нефть.

Туапсинский НПЗ уже подвергался атаке 16 апреля, после чего пожар на объекте продолжался несколько дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны подтвердили повторное поражение НПЗ. ВИДЕО

Кто был задействован в операции

По словам Бровди, атаку осуществили подразделения глубокого поражения "Птахи Мадяра", а также Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник масштабный пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены НПЗ в Туапсе, нефтебаза в Крыму и 2 вражеских корабля, - Генштаб