Двойной удар ВСУ по НПЗ в российском Туапсе: начался масштабный пожар СПУТНИКОВОЕ ФОТО
Вооруженные Силы Украины во второй раз за неделю нанесли удар дальнобойными ударными беспилотниками по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Туапсе Краснодарского края РФ. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.
На спутниковом фото, опубликованном изданием "Радио Свобода", виден огромный столб черного дыма, передает Цензор.НЕТ.
На нем видно, что новый пожар, возникший после второго подряд удара со стороны Украины, разгорелся ближе к морскому порту, откуда отгружают нефть.
Туапсинский НПЗ уже подвергался атаке 16 апреля, после чего пожар на объекте продолжался несколько дней.
Кто был задействован в операции
По словам Бровди, атаку осуществили подразделения глубокого поражения "Птахи Мадяра", а также Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Что предшествовало?
- В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник масштабный пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Най не припиниться Благодатний Вогонь до самого закінчення війни! Смльного і справедливого - як мінімум падінням московітоХазарії