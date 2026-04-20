Двойной удар ВСУ по НПЗ в российском Туапсе: начался масштабный пожар СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Вооруженные Силы Украины во второй раз за неделю нанесли удар дальнобойными ударными беспилотниками по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Туапсе Краснодарского края РФ. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

На спутниковом фото, опубликованном изданием "Радио Свобода", виден огромный столб черного дыма, передает Цензор.НЕТ.

На нем видно, что новый пожар, возникший после второго подряд удара со стороны Украины, разгорелся ближе к морскому порту, откуда отгружают нефть.

Туапсинский НПЗ уже подвергался атаке 16 апреля, после чего пожар на объекте продолжался несколько дней.

Пожар на НПЗ в российском Туапсе

Кто был задействован в операции

По словам Бровди, атаку осуществили подразделения глубокого поражения "Птахи Мадяра", а также Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало?

  • В ночь на 20 апреля беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. На месте атаки возник масштабный пожар.

если бы чЛенин не придумал Украину, то всего этого не было бы
20.04.2026 18:59 Ответить
О, сьодні ж Днюха у Гітлєра
20.04.2026 19:03 Ответить
22 квітня - все повинно палати!!!
20.04.2026 19:00 Ответить
20.04.2026 18:59 Ответить
20.04.2026 19:00 Ответить
20.04.2026 19:03 Ответить
і у мого онука - дні вони незмінні, а от люди різні...
20.04.2026 19:09 Ответить
Оповіли мені пригоду. Один дід, колишній радіоаматор, усі свої дописи в інтернеті закінчував цифрою 88. У радіоаматорів це означає «Love and kisses». Але у середовищі фашиків воно означає «Heil Hitler» (H - 8-ма літера латиниці). І почалося... Наші бдітєльниє антифашисти не спали і діда заклали як фашиста і антисеміта. Ну, а тут ще й новий закон про антисемітизм - 8 років тюрми. А далі почався цирк надовго. Головним аргументом було те, що дід, як справжній фашист, завжди ходив у вишиванці. Коротше, ледве діда відмили від Гітлера...
20.04.2026 19:22 Ответить
73!
20.04.2026 19:25 Ответить
Зазвичай радіобмін суден з радіоцентром закінчувався 73 88 - бо на радіоцентрі операторами працювали зазвичай молоді дівчата. І це ім подобалось , так само як і хлопцям з суден..... Такий собі флірт на відстані.... А ще в кінці завжди ставили знак розділу і дві крапки.....
20.04.2026 20:43 Ответить
двду ще повезло , семіти з Гітлером працювали ,гроші давали ,свої по гулагах знищювали , а з 41р .потім гроші у свої багати євреїв забирали і на піч відправляли , сьогодні шоб люди боялися докопатися до правди , семіти прикриваються законом антісемітизму , спочатку серуть по всьому світу , навіть своїх розумних , та красивих знищюють , а потім шукають винних ...
20.04.2026 19:27 Ответить
Це єдиний закон у світі, котрий в багатонаціональній державі захищає виключно одну націю.
20.04.2026 19:35 Ответить
діду ...
20.04.2026 19:55 Ответить
Так, на фото ще багато бочечок незайманих...
20.04.2026 20:59 Ответить
Що згорить - то не згниє....
20.04.2026 19:05 Ответить
паліть їх сук.
20.04.2026 19:06 Ответить
Жаль, що вітер дме не на Захід - нехай би відчули туапсінці себе трохи обсиранцями...
20.04.2026 19:07 Ответить
ЦЕ РОСІЯНИ САМІ ПІДПАЛИЛИ ЩОБ НАГАДИТИ ЄС !)
20.04.2026 19:11 Ответить
А лаптєголовим на уші попіл сиплеться? То хай його струшують.
20.04.2026 19:13 Ответить
красиво горит
20.04.2026 19:18 Ответить
гаръно.
20.04.2026 19:24 Ответить
від красоти нікуди не заховаешся!
20.04.2026 19:26 Ответить
хлопок і задимлєніє
20.04.2026 19:53 Ответить
по душевному
20.04.2026 19:51 Ответить
Зато теперь не скучно, движуха идёт полным ходом...
20.04.2026 20:00 Ответить
Судячи з фото, то там роботи ще непочатий край! )
20.04.2026 20:52 Ответить
Нам подобається.
Най не припиниться Благодатний Вогонь до самого закінчення війни! Смльного і справедливого - як мінімум падінням московітоХазарії
20.04.2026 21:38 Ответить
21.04.2026 14:08 Ответить
 
 