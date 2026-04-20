Из российского Туапсе уходят танкеры из-за атаки дронов

Танкеры покидают порт Туапсе и направляются в Новороссийск из-за угрозы новых атак дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Спад активности в порту Туапсе

Сообщается, что за последние сутки загруженность порта Туапсе существенно снизилась - показатели упали почти вдвое по сравнению со средними значениями. По данным наблюдений, в порт зашло лишь три судна.

Среди них, как минимум, - один нефтяной танкер, который стал на якорь у побережья. Еще одно судно аналогичного типа покинуло порт в течение суток. В то же время, ожидается прибытие дополнительных кораблей, в частности - сухогруза из Стамбула.

Рост нагрузки на Новороссийск

Параллельно наблюдается увеличение активности в порту Новороссийска, расположенного примерно в 160 километрах от Туапсе. За сутки туда зашло 26 судов, что примерно на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Основной поток составляют нефтяные танкеры, контейнеровозы и сухогрузы. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины во второй раз за неделю атаковали дальнобойными ударными беспилотниками один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Туапсе Краснодарского края РФ. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

