РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8013 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ БпЛА атаковали Туапсе
2 372 12

Из российского Туапсе уходят танкеры из-за атаки дронов

Танкеры покидают Туапсе

Танкеры покидают порт Туапсе и направляются в Новороссийск из-за угрозы новых атак дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Спад активности в порту Туапсе

Сообщается, что за последние сутки загруженность порта Туапсе существенно снизилась - показатели упали почти вдвое по сравнению со средними значениями. По данным наблюдений, в порт зашло лишь три судна.

Среди них, как минимум, - один нефтяной танкер, который стал на якорь у побережья. Еще одно судно аналогичного типа покинуло порт в течение суток. В то же время, ожидается прибытие дополнительных кораблей, в частности - сухогруза из Стамбула.

Рост нагрузки на Новороссийск

Параллельно наблюдается увеличение активности в порту Новороссийска, расположенного примерно в 160 километрах от Туапсе. За сутки туда зашло 26 судов, что примерно на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Основной поток составляют нефтяные танкеры, контейнеровозы и сухогрузы. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в ближайшее время.

  • Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины во второй раз за неделю атаковали дальнобойными ударными беспилотниками один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Туапсе Краснодарского края РФ. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар.

Смотрите также: Россиянка плачет и жалуется на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВИДЕО

Автор: 

атака (1293) танкер (249) Туапсе (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
рухається кацапня - двіжуха!
все як просили....
показать весь комментарий
20.04.2026 20:48 Ответить
+7
До новоросійська 160 км не дуже і велика відстань щоб поправить положення.
показать весь комментарий
20.04.2026 20:46 Ответить
+6
гребуть вінтами
показать весь комментарий
20.04.2026 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тікать і ховаться" - не значить "закачуваться"... Бо у Новоросійську наші теж недавно, по терміналу вдарили... Не будуть же вони, брать казахську нафту - на другому боці бухти, і приносить доход Казахстану?
показать весь комментарий
20.04.2026 21:03 Ответить
Пора, бомбіть і долбіть новоросійськ!
показать весь комментарий
20.04.2026 20:49 Ответить


Вообще не хочу уезжать из Туапсе, из Новороссийска! Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему.....
показать весь комментарий
20.04.2026 20:50 Ответить
Ну правильно, поближче до України, щоб ми на паливо для безпілотників менше витрачали
показать весь комментарий
20.04.2026 20:51 Ответить
Так тікають чи переходять?
показать весь комментарий
20.04.2026 20:58 Ответить
"Вирівнюють лінію фронту на заплановані позиції"- якщо не помиляюсь то це так писалося в совєцкій коли кразножопі тікали від коричневожопих в так звану вов.
показать весь комментарий
20.04.2026 21:19 Ответить
Перемаструбація,кароче!
показать весь комментарий
20.04.2026 21:19 Ответить
Ой треба треба попереджувальний вогонь !! щоб всякий танкер боявся навіть близько підійти на туапсюку
показать весь комментарий
20.04.2026 21:22 Ответить
Висновок напршується сам собою- наступною ціллю для атаки має бути знову Новоросійськ....
показать весь комментарий
20.04.2026 21:36 Ответить
 
 