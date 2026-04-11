Силы обороны поразили нефтебазу, нефтеперекачивающую станцию и три склада боеприпасов врага, - Генштаб
В ночь на 11 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе, нефтеперекачивающей станции, трём складам боеприпасов и живой силе россиян на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и в ночь на 11 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду логистических и других важных объектов противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно на территории государства-агрессора", — говорится в сообщении.
Нефтеперекачивающая станция и нефтебаза
Украинские бойцы поразили объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии: нефтеперекачивающую станцию "Крымская" (г. Крымск, Краснодарский край, РФ), а также нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму.
Склады боеприпасов
Также были поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко в Запорожской области.
Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.
Уничтожение живой силы
Также поражены скопления живой силы противника вблизи населенных пунктов Степовое на Днепропетровщине, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное в Запорожской области.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — добавили в Генштабе.
- Напомним, что накануне сообщалось о том, что в Краснодарском крае ночью прогремели десятки взрывов. Под атакой оказались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.
