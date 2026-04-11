Сили оборони уразили нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію і три склади боєприпасів ворога, - Генштаб

У ніч на 11 квітня Сили оборони України уразили нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію, три склади боєприпасів та живу силу росіян на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"У межах зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці логістичних та інших важливих об'єктів противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо на території держави-агресора", - сказано в повідомленні.

Нафтоперекачувальна станція та нафтобаза

Українські бійці уразили об'єкти нафтової інфраструктури, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії: нафтоперекачувальну станцію "Крымская" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ), а також нафтобазу "Гвардійська" в тимчасово окупованому Криму.

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Склади боєприпасів

Також уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Македонівка та Донецьк на Донеччині, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Ураження живої сили

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірське, Приазовське та Рибне на Запоріжжі.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про те, що у Краснодарському краї вночі пролунали десятки вибухів. Під атакою були Новоросійськ, Геленджик та Кримський район.

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