Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя — спутниковый снимок NASA. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.

Как сообщает Цензор НЕТ, спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.

По данным "Радио Свобода", шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.

Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

Смотрите также: Жительница Туапсе жалуется на пожары и нефтяные осадки: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВИДЕО

Читайте также: Из российского Туапсе уходят танкеры из-за атаки дронов

грета!
греттаааааа.......
грета тумблєр, твій вихід!!!
Вона тепер по палестинцях виступає. Там гонорари кращі.
І НЄФТЄдим атєчєства ************ сладок і пріятєн!
Саме так, вона ж по тваринках.
А дим атєчіства для московітаф, і сладок, і пріятєн!!
Ось вам сруськаі, і ******* день!! Четвертия суткі, палають НПЗ та нафтові сховища орків сруськіх, а кінця і не видко!!
Запарєбрікавим радість…
швидкість!
Нехай і Ставрополь дихне на повні груди
знатная двіжуха...
Цьому б ди б ілу ще б хто самокат подарував 😈
А замість мікроХВона гумовий йух
За нпз гарно горить 🔥 😸. Та тиждень новин про Туапсе. Щоб не вийшло поки воно горить, а ми радіймо пару сел/містечок на фоні, точніше поза увагою, не перейшло кацапам.
Як одне корелюється з іншим? Ну що жа маячня?
Просто як на мене най згорить все болото, та чомусь помітив чим більше чого занадто позитивного в новинах то знач на горизонті якась ср*ка... Це напевно в мене така зневіра.
дим чорний! когось вялікого в туапсе "вибирають", та ніяк не виберуть! ))
нажаль не радіоактивний дим
Бальнеологічний курорт Туапсе.
Як там казали: - Дышите глубже, проезжаем Туапсе!
Так це ми ще і не починали !
Smoke on the water

A fire in the sky!
Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя
дим з гуми..Гарно тягнеться.
Треба добавити. Там же ще цілі резервуари залишилися. Травити кацапню як тарганів.
нарід підписуйте петицію.👈
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688 Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію.
У чорній-чорній галактиці, на чорній-чорній планеті...
Схоже на тінь чорного лебедя.
здєсь фсьо так по домашнєму . так душевно просто нє хочєтся уєзжать
