Дым от горящего НПЗ в Туапсе растянулся на 300 км и достиг Ставрополя — спутниковый снимок NASA. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.
Как сообщает Цензор НЕТ, спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.
По данным "Радио Свобода", шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.
Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.
Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.
Hrysha Hlyba
Герхард
Наталия Гончар
Ось вам сруськаі, і ******* день!! Четвертия суткі, палають НПЗ та нафтові сховища орків сруськіх, а кінця і не видко!!
==============
дим з гуми..Гарно тягнеться.
