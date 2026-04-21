Жительница Туапсе жалуется на пожары и нефтяные осадки: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВИДЕО

В российском Туапсе (Краснодарский край), помимо огня и задымления, начались необычные "осадки" - остатки недогоревших нефтепродуктов вместе с сажей оседают на жилых кварталах и транспорте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети появилось видео очередной эмоциональной реакции местной жительницы, чей автомобиль оказался в эпицентре нефтяного загрязнения.

Женщина жалуется, что нефть покрыла лобовое стекло и кузов автомобиля настолько, что это мешает безопасно двигаться.

"Самое знаете, что просто, типа, у меня машина, бл#дь, вся в нефти, посмотрите, всё в нефти, вся она в нефти, я не вижу, бл#дь, куда ехать, посмотрите у меня просто", - говорит она на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка плачет и жалуется на "СВО" в Туапсе: "Море за#башено мазутом. БПЛА #баные - все разносят! Не знаешь, проснешься ли живым!". ВИДЕО