Мешканка Туапсе скаржиться на пожежі та нафтові опади: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВIДЕО

У російському Туапсе (Краснодарський край), окрім вогню та задимлення, почалися незвичні "опадами" - рештки недогорілих нафтопродуктів разом із сажею осідають на житлових кварталах та транспорті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі з'явилося відео чергової емоційної реакції місцевої мешканки, чий автомобіль опинився в епіцентрі нафтового забруднення.

Жінка скаржиться, що нафта вкрила лобове скло та кузов автівки настільки, що це заважає безпечно рухатися.

"Самое знаете, что просто, типа, у меня машина, бл#дь, вся в нефти, посмотрите, всё в нефти, вся она в нефти, я не вижу, бл#дь, куда ехать, посмотрите у меня просто", - каже вона на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

