11 339 46
Мешканка Туапсе скаржиться на пожежі та нафтові опади: "У меня машина, бл#дь, вся в нефти! Я не вижу, бл#дь, куда ехать!". ВIДЕО
У російському Туапсе (Краснодарський край), окрім вогню та задимлення, почалися незвичні "опадами" - рештки недогорілих нафтопродуктів разом із сажею осідають на житлових кварталах та транспорті. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі з'явилося відео чергової емоційної реакції місцевої мешканки, чий автомобіль опинився в епіцентрі нафтового забруднення.
Жінка скаржиться, що нафта вкрила лобове скло та кузов автівки настільки, що це заважає безпечно рухатися.
"Самое знаете, что просто, типа, у меня машина, бл#дь, вся в нефти, посмотрите, всё в нефти, вся она в нефти, я не вижу, бл#дь, куда ехать, посмотрите у меня просто", - каже вона на відео.
Увага! Ненормативна лексика!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
золоті - радіти треба
А тут ****** з думою, поправили сруськаю, нехай тепер думає своєю жопою!!
https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681374/
Фпесдубля!
Трамп би про це тільки б мріяв.
Якщо водій не має здатності побачити що є на дорозі то він зобов*язаний просто натиснути кнокпку аварійки і поступово знизившивши швидкісь з*їхати з полоси руху вправо і зупинитись не вимикаючи аварійку. А потім викликати поліцію (і медиків якщо потреба в наявності).
Це аксіома.
не трогай руль!
жмі на газ!
Покарання кров'ю - триває (працюють СОУ загалом, вже 1'400'000 вишкребків).
Нашестя жаб - поки що не писали.
Нашестя комах - буває поки що локально.
Рої мух - локально.
Мор худоби - вже забивають областями.
Виразки і нариви - локально.
Грім, блискавки і величезний град - локально (працює СБУ/СБС далекобійними дронами).
Нашестя сарани - локально.
Незвичайна темрява - локально.
Смерть перворідних - триває (принаймні половина з тих 1.4 мільйона - точно перворідні).
Тобто, засрашинці перебувають поки що на початку процесу. Тривають 3 з 10 кар, по іншим 7 - поки що тільки демо-версії переживають локально. Працюємо. Донатимо.
Це зрозуміло, що ти бл#дь - машину не обзивай
Бери тряпку та збирай в банку нєфть - ваше народноє достояніє пропадає.
Скажи спасіба, що не камні с нєба...