УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10488 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ БпЛА атакували Туапсе
6 121 32

"Чорний дощ" та вода з домішками нафтової сажі: пожежа на НПЗ у Туапсе після атак дронів досі триває. ВIДЕО

У російському Туапсе досі триває пожежа на нафтопереробному заводі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На опублікованих кадрах видно, що хмара диму накрила майже все місто.

Місцева влада заявляє про "контрольовану ситуацію", водночас жителям рекомендують не виходити з домівок і не відкривати вікна.

Також за словами місцевих мешканців, під час пожежі з неба випадає "чорний дощ", а вода тече з домішками нафтової сажі.

Дивіться також: Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты". ВIДЕО

Також повідомлялося, що дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA. ВIДЕО

Автор: 

нафта (6486) НПЗ (925) пожежа (4424) атака (1365) дрони (7889) Туапсе (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Чорний дощ то Манна небесна для кацапів . нажаль без радіоактивних примішків
показати весь коментар
22.04.2026 19:53 Відповісти
+19
Ну не каміння з неба але все одно файно. Дай Бог щоб вся Фашистська Сосія тільки таким дощем з нафтою і попелом вмивалася
показати весь коментар
22.04.2026 19:54 Відповісти
+14
показати весь коментар
22.04.2026 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Спочатку, на голови московитів падає нафтовий дощ з димком, ну а потім, уже і камені їх будинків, щоб усе було, як вони просили у ******!!!!
показати весь коментар
22.04.2026 20:44 Відповісти
...які гарні незаймані бочечки там досі стоять...
показати весь коментар
22.04.2026 21:04 Відповісти
Хоть кани с неба, хоть нефтяные осадки, хоть "золотой дождь" лилипутина - самая большая ценность бывшей росии - ее терпеливый народец...
показати весь коментар
22.04.2026 23:41 Відповісти
показати весь коментар
А камні с нЄба ще будуть?
показати весь коментар
22.04.2026 19:55 Відповісти
Обов'язково.
показати весь коментар
22.04.2026 20:25 Відповісти
Брила 😁
показати весь коментар
22.04.2026 22:55 Відповісти
Гарна двіжуха, зі спецефектами
показати весь коментар
22.04.2026 19:55 Відповісти
крысчане (те кто за рашку) вообще говорили хоть камни с неба !

во всем виноваты те кто звал ху*ла в Украину
показати весь коментар
22.04.2026 19:59 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 19:59 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 20:02 Відповісти
Це тьотка про обстріли московітами Охмадит, усієї України, убивство московітами ******, сотень Дітей в Україні з 2014 року???
Тьотка видно, нанюхалась якоїсь дурі з «хімпрому» від московіта …??
показати весь коментар
22.04.2026 20:41 Відповісти
От що означає "багатая расія"!, нафта течепрямо з неба...
показати весь коментар
22.04.2026 20:03 Відповісти
Нічого страшного - в них "озєлінєніє"
показати весь коментар
22.04.2026 20:12 Відповісти
а кацапи вже китайську вчать...
показати весь коментар
22.04.2026 20:14 Відповісти
Вони так то свою рідну, "язык Пушкина, Лермонтова" не здатні вивчити нормально. Яке там китайська.
показати весь коментар
22.04.2026 20:30 Відповісти
тим не менш якісь китайські мультики дивляться без переклада
показати весь коментар
22.04.2026 20:45 Відповісти
З перекладом.
показати весь коментар
22.04.2026 20:58 Відповісти
Там для повного щастя козломордих було б ще не погано розвігачити і хімічний термінал у порту , який здійснює перевалку мінеральних добрив. Термінал розташований безпосередньо в межах міста Туапсе, в акваторії морського порту, який реально межує з житловими кварталами. В додаток до нафтових дощів ім би не завадили і викиди хімічного пилу......Щоб вже по повній отримали тварюки...
показати весь коментар
22.04.2026 20:15 Відповісти
Чим вони не задоволені, чорне золото буквально з неба іде.
показати весь коментар
22.04.2026 20:29 Відповісти
https://youtu.be/NG9dKiu4y2U?t=96 Туапсе накрыли кислотные дожди
показати весь коментар
22.04.2026 20:36 Відповісти
главно дєло - нє гаваріть слово "вайна".
показати весь коментар
22.04.2026 20:39 Відповісти
Это не пожары, это движуха без которой было скучно....
показати весь коментар
22.04.2026 20:36 Відповісти
В Туапсе летят ракеты .. Спасибо путину за Это.
показати весь коментар
22.04.2026 21:13 Відповісти
Хорошо если б все туапсе сгорело
показати весь коментар
22.04.2026 21:30 Відповісти
Хорошо что в Украине нет НПЗ.
показати весь коментар
22.04.2026 21:49 Відповісти
Ти з Америки радієш, чи просто наводиш факт ?
показати весь коментар
22.04.2026 22:53 Відповісти
уже нет
показати весь коментар
23.04.2026 01:40 Відповісти
Важливо щоб всі нпз палали благодатним вогнем !!!
показати весь коментар
23.04.2026 00:43 Відповісти
Було б релевантно перейменувати кацапію у "срані єпєня".
показати весь коментар
24.04.2026 14:46 Відповісти
 
 