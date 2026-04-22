"Чорний дощ" та вода з домішками нафтової сажі: пожежа на НПЗ у Туапсе після атак дронів досі триває. ВIДЕО

У російському Туапсе досі триває пожежа на нафтопереробному заводі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

На опублікованих кадрах видно, що хмара диму накрила майже все місто.

Місцева влада заявляє про "контрольовану ситуацію", водночас жителям рекомендують не виходити з домівок і не відкривати вікна.

Також за словами місцевих мешканців, під час пожежі з неба випадає "чорний дощ", а вода тече з домішками нафтової сажі.

Також повідомлялося, що дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя.

