"Чорний дощ" та вода з домішками нафтової сажі: пожежа на НПЗ у Туапсе після атак дронів досі триває. ВIДЕО
У російському Туапсе досі триває пожежа на нафтопереробному заводі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
На опублікованих кадрах видно, що хмара диму накрила майже все місто.
Місцева влада заявляє про "контрольовану ситуацію", водночас жителям рекомендують не виходити з домівок і не відкривати вікна.
Також за словами місцевих мешканців, під час пожежі з неба випадає "чорний дощ", а вода тече з домішками нафтової сажі.
Також повідомлялося, що дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя.
Топ коментарі
+20 Тарас Пастушенко
показати весь коментар22.04.2026 19:53 Відповісти Посилання
+19 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар22.04.2026 19:54 Відповісти Посилання
+14 Виталий #548501
показати весь коментар22.04.2026 19:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
