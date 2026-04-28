В России снова атакован Туапсинский НПЗ: после удара дронов вспыхнул пожар. ВИДЕО

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Внимание! Ненормативная лексика!

Отмечается, что над городом раздавались многочисленные взрывы, а силы ПВО пытались отразить атаку.

"Этой ночью ВСУ снова атакуют Туапсе, над городом раздаются взрывы и работает ПВО", - сообщал канал Shot.

Более десятка взрывов и пожар

Местные жители сообщали о более чем десяти взрывах в течение нескольких часов. По предварительным данным, дроны двигались со стороны моря на низкой высоте.

После падения обломков на территории объекта возник пожар. Впоследствии анализ видео, обнародованных очевидцами, подтвердил возгорание на территории НПЗ.

Пострадал резервуарный парк

По информации российского канала Astra, под удар попал резервуарный парк, расположенный рядом с технологической установкой ЭЛОУ-АВТ-12.

Также сообщалось, что под атакой мог оказаться морской терминал.

Реакция российских властей

Утром оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки на нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 24 резервуара уничтожены, 4 повреждены на НПЗ в Туапсе. В Ярославле - повреждена установка перегонки нефти, - Генштаб

Российские власти заявили, что пожар произошел якобы из-за "падения обломков беспилотников". По официальной версии, пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекли более 120 спасателей и десятки единиц техники.

На фоне атаки в регионе объявили о беспилотной опасности, а в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты.

Топ комментарии
Ми знов до вас, профессор і ось з яким запитанням....
28.04.2026 07:02 Ответить
Бочок там багато, та й НПЗ залишився неушкодженим. Отже, ще є де розгулятися
28.04.2026 06:30 Ответить
У попа була собака...
показать весь комментарий
28.04.2026 06:27 Ответить
У попа була собака...
28.04.2026 06:27 Ответить
У кацапів були туапсіни
28.04.2026 08:09 Ответить
Так радісно побігли московіти воювати і убивати Українців, з 2014 року, аж он воно, як їм тепер цікаво стало!!! Усе палає!! Орків уже здохло в Україні, майже 2.000.000 туш!! Ось так і буває з московітами, коли почали війни проти Іскерії, Молдови, Грузії, Сирії, Лівії, УКРАЇНИ!!
«Вялічіє» сруськає, палає і смердить, орки кляті!!! Посіяли вітер у 2014 році, пожали тепер бурю, з України!!
28.04.2026 08:39 Ответить
Щодо 2 млн. - ти "трішки загнув". Це так звані "санітарні втрати". туди включаються ТРИ категорії: вбиті, а також дві категорії поранених - "незворотні" (тобто ті, що списуються по інвалідності), і "зворотні" (ті, хто виліковується та повертається на фронт).
28.04.2026 09:20 Ответить
З 2014 року, можливо, що орків і того більше!!!
По річках та водоймах України, московитів пішло, як ряски на болоті!!
28.04.2026 09:39 Ответить
Спливають "без вести прапавшие"... А деякі - "не спливають"... Позаторік попливли хлопці, на "браконьєрку" - сома "драть". (Там користуються "драчем" - здоровенними гачками-"трійниками", з наплавленим свинцевим "обтяжувачем". Ніч, темно. Один "промацує яму", драчем, а інший підвесловує, тримаючи човна, на місці. Тут "зацеп"! рибалка тягне щось важке, а весляр світить ліхтариком, у воду. Підтягують до борту - а з води дохлятиною смердить. Придивилися - а на "драчі" висить бушлат в бронежилеті... І з нього кістки випадають... Плюнули, обрізали драча, і попливли додому... "Нарибалилися"... (Вище за течією була кацапська понтонна переправа, по якій, у березні 2022 року, наші льотчики удари наносили. Якомусь кацапу-понтонеру, "не павезло"...
28.04.2026 10:01 Ответить
У ***** была нефтянка... он её убил...можно предлагать свои варианты...
28.04.2026 08:44 Ответить
Це Гарно! Це свято зі сльозами радості на очах!
28.04.2026 10:13 Ответить
28.04.2026 11:21 Ответить
казали ж цапикам НЕ КУРІТЬ ДЕ ПОПАЛО . смаліть там де ще не попало
28.04.2026 06:38 Ответить
Туапсіна 3. Повернення. Дивіться з 28 квітня на всіх каналах!!!
28.04.2026 07:01 Ответить
А так все було гарно, по домашньому!!
28.04.2026 07:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nnfijGurRRU "Так хотела с ребёнком ЖИТЬ НА МОРЕ" 😄 [Пародия]
28.04.2026 10:01 Ответить
Десять негритят.
28.04.2026 13:32 Ответить
Гойда!
28.04.2026 07:10 Ответить
было туапсе-стане Нафтуся....
28.04.2026 07:16 Ответить
Російська влада заявила, що горить стабільно.👍
28.04.2026 07:17 Ответить
ну а шо воно там стирчить...
28.04.2026 07:30 Ответить
Прочитав, і, мимоволі, зареготав...
- "Накаркав"!!!
Тільки вчора написав, що треба "пафтарить" - бо там ще залишилися вцілілі танки паливні...
28.04.2026 07:36 Ответить
У когось рєальность паламалась.
28.04.2026 08:05 Ответить
Хочеш посміяться? Сотню років тому, одним з військових теоретиків Росії, капітаном Генерального Штабу, Свєчіним, за наслідками російсько-японської війни, було написано книгу "Предрассудки и боевая действительность". І там є такі "пророцькі" рядки:
"Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда факты действительной жизни начинает подменять фантазией;начинает мечтать и засыпать.Мне вспоминаются рассказы о том, что, когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие, в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, одерживаемых турецкими армиями.
Забвение действительности - сон нации - это смерть...".
Тобі не здається, що росіяни повторюють той самий шлях, як і в 1905 році?
28.04.2026 08:21 Ответить
Вони і повторюють.
Тільки нюанс є: не вони одні.
Захід теж досі колисає себе у вже ставших очевидно провальними ідеях про людиноцентричність і загальну рівність та толерантність.
І вже питання - хто впаде першим: або русня у своєму "вєлічіі", або Захід - під натиском "варварів" та неготовності порушити миттєвий комфорт заради майбутнього виживання?
28.04.2026 08:26 Ответить
Європа, принаймні, більша її частина показали себе ще у 1939-1041 роках. З тих пір мало що змінилося.
28.04.2026 10:49 Ответить
Їм вже пєчально і надоєло... Оце вже гарна новина!
Значить, горить нормально.
28.04.2026 07:37 Ответить
А нефік фастатись що потушили. Хто вам за язика тягнув?
28.04.2026 07:37 Ответить
Добре! - бо там ше горіти - неперегоріти
28.04.2026 07:38 Ответить
Якщо подивитись супутникові знімки після гасіння останньої пожежі, там ще пахать в пахать по тому нпз і терміналу.
28.04.2026 08:09 Ответить
Никогда такого не было и вот опять....
28.04.2026 08:43 Ответить
Якщо там йшли нафтові дощі і не всю нафту позмивали з вулиць, то за сильного низового вітру відповідного напрямку може згоріти і все місто.
28.04.2026 09:08 Ответить
бочки с нефтью с высоты напоминают пупырчатый полиетелен который лопают)))
28.04.2026 09:34 Ответить
28.04.2026 13:24 Ответить
28.04.2026 13:25 Ответить
якесь дуже намолене місце - благодатний вогонь все сходить і сходить
28.04.2026 10:25 Ответить
Мабуть багато чортів у тому місті зібралось. Кадило не допомогає. Треба благодатний вогонь.
28.04.2026 10:28 Ответить
Там вогонь висотою з 24-поверховий будинок. Попередні нафтові дощі допомогли.
28.04.2026 10:26 Ответить
По плану..
28.04.2026 10:44 Ответить
Алло, алло, какие вести?
Давно я дома не была,
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?

Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Все ваше Туапсе сгорело,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
28.04.2026 10:57 Ответить
Хотят ли русские войны?
28.04.2026 11:31 Ответить
Вони завжди її хотіли і хочуть зараз.
28.04.2026 14:15 Ответить
Відео -- Thttps://www.youtube.com/watch?v=MvrNPfnvNIg orreddo: Все Подмосковье кричит помогите. В Туапсе эвакуация. Во Фрязино спрыгивают с поездов и идут в лес. (15:50)
28.04.2026 14:13 Ответить
Весело і тривожно водночас.
28.04.2026 18:29 Ответить
 
 