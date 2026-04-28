В России снова атакован Туапсинский НПЗ: после удара дронов вспыхнул пожар. ВИДЕО

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что над городом раздавались многочисленные взрывы, а силы ПВО пытались отразить атаку.

"Этой ночью ВСУ снова атакуют Туапсе, над городом раздаются взрывы и работает ПВО", - сообщал канал Shot.

Более десятка взрывов и пожар

Местные жители сообщали о более чем десяти взрывах в течение нескольких часов. По предварительным данным, дроны двигались со стороны моря на низкой высоте.

После падения обломков на территории объекта возник пожар. Впоследствии анализ видео, обнародованных очевидцами, подтвердил возгорание на территории НПЗ.

Пострадал резервуарный парк

По информации российского канала Astra, под удар попал резервуарный парк, расположенный рядом с технологической установкой ЭЛОУ-АВТ-12.

Также сообщалось, что под атакой мог оказаться морской терминал.

Реакция российских властей

Утром оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки на нефтеперерабатывающий завод.

Российские власти заявили, что пожар произошел якобы из-за "падения обломков беспилотников". По официальной версии, пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекли более 120 спасателей и десятки единиц техники.

На фоне атаки в регионе объявили о беспилотной опасности, а в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты.