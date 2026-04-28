В России снова атакован Туапсинский НПЗ: после удара дронов вспыхнул пожар. ВИДЕО
В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Внимание! Ненормативная лексика!
Отмечается, что над городом раздавались многочисленные взрывы, а силы ПВО пытались отразить атаку.
"Этой ночью ВСУ снова атакуют Туапсе, над городом раздаются взрывы и работает ПВО", - сообщал канал Shot.
Более десятка взрывов и пожар
Местные жители сообщали о более чем десяти взрывах в течение нескольких часов. По предварительным данным, дроны двигались со стороны моря на низкой высоте.
После падения обломков на территории объекта возник пожар. Впоследствии анализ видео, обнародованных очевидцами, подтвердил возгорание на территории НПЗ.
Пострадал резервуарный парк
По информации российского канала Astra, под удар попал резервуарный парк, расположенный рядом с технологической установкой ЭЛОУ-АВТ-12.
Также сообщалось, что под атакой мог оказаться морской терминал.
Реакция российских властей
Утром оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки на нефтеперерабатывающий завод.
Российские власти заявили, что пожар произошел якобы из-за "падения обломков беспилотников". По официальной версии, пострадавших нет.
К ликвидации последствий привлекли более 120 спасателей и десятки единиц техники.
На фоне атаки в регионе объявили о беспилотной опасности, а в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на полеты.
«Вялічіє» сруськає, палає і смердить, орки кляті!!! Посіяли вітер у 2014 році, пожали тепер бурю, з України!!
По річках та водоймах України, московитів пішло, як ряски на болоті!!
- "Накаркав"!!!
Тільки вчора написав, що треба "пафтарить" - бо там ще залишилися вцілілі танки паливні...
"Гибель народа начинается тогда, когда он теряет способность смотреть в лицо действительности; когда факты действительной жизни начинает подменять фантазией;начинает мечтать и засыпать.Мне вспоминаются рассказы о том, что, когда турецкие армии и крепости склоняли перед нами своё оружие, в кофейнях Константинополя наёмные рассказчики убаюкивали мусульман вестями о победах, одерживаемых турецкими армиями.
Забвение действительности - сон нации - это смерть...".
Тобі не здається, що росіяни повторюють той самий шлях, як і в 1905 році?
Тільки нюанс є: не вони одні.
Захід теж досі колисає себе у вже ставших очевидно провальними ідеях про людиноцентричність і загальну рівність та толерантність.
І вже питання - хто впаде першим: або русня у своєму "вєлічіі", або Захід - під натиском "варварів" та неготовності порушити миттєвий комфорт заради майбутнього виживання?
Значить, горить нормально.
Давно я дома не была,
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?
Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Все ваше Туапсе сгорело,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!