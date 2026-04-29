Пожежа на нафтоперекачувальній станції біля російської Пермі: перші супутникові знімки. ФОТО

У ніч на 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною. Унаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа.

Кадри після удару українських дронів публікує російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

На знімках видно, що вогнем охоплені щонайменше два резервуари з паливом.

Пожежа на нафтоперекачувальній станції біля міста Перм
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.
  • Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.

Топ коментарі
Красіво так...
29.04.2026 17:43 Відповісти
Клас. Але їх там дванадцять...
29.04.2026 17:45 Відповісти
схоже горить тільки один РВС, хоча зранку СБ сповістила, що горять майже всі.
Недоопрацювання.
29.04.2026 17:44 Відповісти
Два.
Ще горить другий зверху.
29.04.2026 17:55 Відповісти
там може за димами ще горить. Через пару днів буде відомо.
29.04.2026 18:10 Відповісти
Так - за димом поганенько видно, але якщо збільшити фотку, то видно помаранчевий колір поза димовими клубами.
29.04.2026 18:36 Відповісти
та я другу побачив.
29.04.2026 18:41 Відповісти
Клас. Але їх там дванадцять...
Десять. І не факт що вони всі задіяні.
29.04.2026 18:44 Відповісти
Непочатий край роботи там ще....
29.04.2026 18:03 Відповісти
Я требую продолжения банкета....
29.04.2026 18:03 Відповісти
Пожежа в Пермі

https://www.youtube.com/watch?v=LgrVVuC4CGM
29.04.2026 20:07 Відповісти
 
 