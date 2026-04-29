Пожежа на нафтоперекачувальній станції біля російської Пермі: перші супутникові знімки. ФОТО

У ніч на 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною. Унаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа.

Кадри після удару українських дронів публікує російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

На знімках видно, що вогнем охоплені щонайменше два резервуари з паливом.





Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.

