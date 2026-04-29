Пожар на нефтеперекачивающей станции возле российской Перми: первые спутниковые снимки. ФОТО
В ночь на 29 апреля специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС)"Пермь", расположенной более чем в 1500 км от границы с Украиной. В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар.
Кадры после удара украинских дронов публикует российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
На снимках видно, что огнем охвачены как минимум два резервуара с топливом.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промообъекте пожар.
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальнобойных ударах по РФ и отметил, что дальность ударов по РФ будет увеличиваться.
Недоопрацювання.
Ще горить другий зверху.
https://www.youtube.com/watch?v=LgrVVuC4CGM