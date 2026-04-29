Пожар на нефтеперекачивающей станции возле российской Перми: первые спутниковые снимки. ФОТО

В ночь на 29 апреля специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС)"Пермь", расположенной более чем в 1500 км от границы с Украиной. В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар.

Кадры после удара украинских дронов публикует российская служба "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

На снимках видно, что огнем охвачены как минимум два резервуара с топливом.

Пожар на нефтеперекачивающей станции возле города Пермь
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промообъекте пожар.
  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальнобойных ударах по РФ и отметил, что дальность ударов по РФ будет увеличиваться.

Красіво так...
29.04.2026 17:43
Клас. Але їх там дванадцять...
29.04.2026 17:45
схоже горить тільки один РВС, хоча зранку СБ сповістила, що горять майже всі.
Недоопрацювання.
29.04.2026 17:44 Ответить
Два.
Ще горить другий зверху.
29.04.2026 17:55 Ответить
там може за димами ще горить. Через пару днів буде відомо.
29.04.2026 18:10 Ответить
Так - за димом поганенько видно, але якщо збільшити фотку, то видно помаранчевий колір поза димовими клубами.
29.04.2026 18:36 Ответить
та я другу побачив.
29.04.2026 18:41 Ответить
Клас. Але їх там дванадцять...
29.04.2026 17:45 Ответить
Десять. І не факт що вони всі задіяні.
29.04.2026 18:44 Ответить
Непочатий край роботи там ще....
29.04.2026 18:03 Ответить
Я требую продолжения банкета....
29.04.2026 18:03 Ответить
Пожежа в Пермі

https://www.youtube.com/watch?v=LgrVVuC4CGM
29.04.2026 20:07 Ответить
 
 