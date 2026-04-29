Российский Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар. ФОТО

Российский город Пермь (Пермский край РФ) в ночь на среду, 29 апреля 2026 года, подвергся атаке беспилотников. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Первые подробности

По данным местных жителей, в настоящее время небо над городом полностью затянуто черным дымом.

Пермь после атаки
Сначала местные каналы сообщали, что беспилотники движутся в направлении нефтеперерабатывающего завода.

Данные местных властей

Впоследствии губернатор Пермского края подтвердил атаку на регион.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе было зафиксировано попадание вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте возник пожар. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "беспилотной опасности"", – написал Дмитрий Махонин.

Местные жители сообщают, что в районе Башкултаево зафиксировано большое количество машин скорой помощи и пожарных служб.

Схоже, таки наші безпілотники вдосконалюються. Останнім часом удари по нпз досить продуктивні. Дивишся на такі фото - аж радісно стає.
Пермяки дивляться по телебаченню виступ губернатора.
Я десь чув що все це почалося чи то з половців, чи то з печенегів.
Перм - це така ж "аружейная кузница", як і Урал... Родич там служив, так розказував, що 80% промислових підприємств - "оборонка"...
Андрофагів на московії смажать на середньому вогні з України!!!
у руцких красавів весняний сезон виборів собі нових папіків ))
війна завжди повертається додому
закон
закон
- Калян, скукатища какая... Чо делать будем?
- А давай, пайдём, хахлам пи*ды дадим?...
- Нах*я?
- А проста так...
А если ани, нам?
- А нам-то, за что?
суне підарська колона у напрямку лбз
раптом з рівчака у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 10 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 10 бойцов в овраг!
трах-бах у рівчаку, тиша, знов голос у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 100 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 100 бойцов в овраг!
знов трах-бах та тиша
підарський командир: - шо за ...уйня?!
тут з рівчака виповзає недобитий підар та волає:
- камандир!! ета засада!!! он там не один, а их там двоє!!!
Як там Масква?
Вже придумали куди ховатися на дєвьятое мая?
в питере белые ночи а в перми черные рассветы)))
А "Пітєрі" теж починають "черные рассветы" з'являться...
Задымление.
Ну да! Там, вакруг пермі, камыш в ентом годе удался!
нарешті дістались і пермського НПЗ. А до компанії ще і на орський НПЗ прилетіло. Від Харкова відстані приблизно однакові, біля 1600 км.
В Орську знов на казахів будуть батон крошити.
В Орську знов на казахів будуть батон крошити.
нє, пермський НПЗ так залишився поки що "нєраспєчатаним". Це прилетіло за 20 кілометрів від нього, у ЛВДС "Пєрмь" (57°47'56.8"N 55°53'09.8"E) на МНП Пєрмь-Альмєтьєвск.
Спермяки этим не дышат?
Мабуть, багато пермяків хотіли подихати курортним туапсинським повітрям...
