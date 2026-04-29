Российский Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар. ФОТО
Российский город Пермь (Пермский край РФ) в ночь на среду, 29 апреля 2026 года, подвергся атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Первые подробности
По данным местных жителей, в настоящее время небо над городом полностью затянуто черным дымом.
Сначала местные каналы сообщали, что беспилотники движутся в направлении нефтеперерабатывающего завода.
Данные местных властей
Впоследствии губернатор Пермского края подтвердил атаку на регион.
"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе было зафиксировано попадание вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте возник пожар. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "беспилотной опасности"", – написал Дмитрий Махонин.
Местные жители сообщают, что в районе Башкултаево зафиксировано большое количество машин скорой помощи и пожарных служб.
закон
- А давай, пайдём, хахлам пи*ды дадим?...
- Нах*я?
- А проста так...
А если ани, нам?
- А нам-то, за что?
раптом з рівчака у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 10 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 10 бойцов в овраг!
трах-бах у рівчаку, тиша, знов голос у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 100 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 100 бойцов в овраг!
знов трах-бах та тиша
підарський командир: - шо за ...уйня?!
тут з рівчака виповзає недобитий підар та волає:
- камандир!! ета засада!!! он там не один, а их там двоє!!!
Вже придумали куди ховатися на дєвьятое мая?
В Орську знов на казахів будуть батон крошити.