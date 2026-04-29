Российский Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар. ФОТО

Российский город Пермь (Пермский край РФ) в ночь на среду, 29 апреля 2026 года, подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Первые подробности

По данным местных жителей, в настоящее время небо над городом полностью затянуто черным дымом.

Сначала местные каналы сообщали, что беспилотники движутся в направлении нефтеперерабатывающего завода.

Данные местных властей

Впоследствии губернатор Пермского края подтвердил атаку на регион.

"Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе было зафиксировано попадание вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте возник пожар. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим "беспилотной опасности"", – написал Дмитрий Махонин.

Местные жители сообщают, что в районе Башкултаево зафиксировано большое количество машин скорой помощи и пожарных служб.